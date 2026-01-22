Президент Азербайджану звинуватив арбітрів в упередженому ставленні до «Карабаху»

Алієв прокоментував роботу арбітрів під час матчу Ліги чемпіонів між «Карабахом» та «Айнтрахтом»

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив УЄФА у несправедливості та упередженому ставленні до клубу «Карабах». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінки Алієва у соцмережах.

«Сердечно вітаю футбольний клуб «Карабах» з блискучою перемогою над «Айнтрахтом» в основному етапі Ліги чемпіонів! Незважаючи на несправедливі та упереджені рішення судді, справедливість перемогла. Це не перший випадок, коли арбітри, призначені УЄФА, своїми несправедливими та упередженими рішеннями намагаються перегородити «Карабаху» шлях до перемоги», – написав Алієв.

21 січня 2026 року в Баку у матчі Ліги чемпіонів «Карабах» здобув перемогу над «Айнтрахтом» з рахунком 3:2. Матч судила бригада арбітрів зі Швейцарії.

Наразі «Карабах» із 10 очками посідає 17-е місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3