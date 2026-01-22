Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Президент Азербайджану звинуватив арбітрів в упередженому ставленні до «Карабаху»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Президент Азербайджану звинуватив арбітрів в упередженому ставленні до «Карабаху»
Алієв розкритикував роботу швейцарських арбітрів
фото: Reuters

Алієв прокоментував роботу арбітрів під час матчу Ліги чемпіонів між «Карабахом» та «Айнтрахтом»

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив УЄФА у несправедливості та упередженому ставленні до клубу «Карабах». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінки Алієва у соцмережах.

«Сердечно вітаю футбольний клуб «Карабах» з блискучою перемогою над «Айнтрахтом» в основному етапі Ліги чемпіонів! Незважаючи на несправедливі та упереджені рішення судді, справедливість перемогла. Це не перший випадок, коли арбітри, призначені УЄФА, своїми несправедливими та упередженими рішеннями намагаються перегородити «Карабаху» шлях до перемоги», – написав Алієв.

21 січня 2026 року в Баку у матчі Ліги чемпіонів «Карабах» здобув перемогу над «Айнтрахтом» з рахунком 3:2. Матч судила бригада арбітрів зі Швейцарії.

Наразі «Карабах» із 10 очками посідає 17-е місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: ФК «Карабах» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Айнтрахт (Франкфурт) Ільхам Алієв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навчально-тренувальний збір збірної України U-16 проходитиме в турецькому місті Сіде з 22 січня до 1 лютого
Став відомий склад збірної України з футболу U-16 для участі у турнірі в Туреччині
Вчора, 12:15
Клаудіо Ечеверрі святкує свій гол у ворота збірної України на Олімпіаді-2024
Талант «Манчестер Сіті» приєднався до українців у «Жироні»
19 сiчня, 16:15
Фейкова «Зоря» була створена наприкінці 2023 року
У Луганську окупанти створили фейкову «Зорю», яка збирається грати у Другій лізі Росії
16 сiчня, 12:23
Поза керівництвом у футболі Орсоні був впливовою політичною фігурою
У Франції зухвало застрелили експрезидента футбольного клубу
13 сiчня, 15:31
Віддана передача на Лоренцо Коломбо стала ювілейною для Маліновського
Чергова результативна дія. Маліновський став автором асисту в матчі Серії А
13 сiчня, 00:42
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Вирішальні матчі та жеребкування. Що чекає на збірну України з футболу в 2026 році
8 сiчня, 12:43
На збірну Росії з футболу може очікувати доволі оригінальний суперник
Збірна найбіднішої країни світу хоче зіграти товариську гру з російськими футболістами
6 сiчня, 13:32
Поєдинки «Еспаньйола» проти «Барселони» переважно супроводжуються високою напруженістю та сутичками вболівальників
«Еспаньйол» запровадив жорсткі обмеження під час дербі проти «Барселони»
31 грудня, 2025, 01:58
Попри свій високий рівень, Куртуа пропускає матчі свого клубу через значну кількість травм по сезону
Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат
25 грудня, 2025, 23:43

Новини

Ще один клуб вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Ще один клуб вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Ковляр повторив свій рекорд результативності в баскетбольному Єврокубку
Ковляр повторив свій рекорд результативності в баскетбольному Єврокубку
МОК допустив до Олімпіади російського військового Коростельова
МОК допустив до Олімпіади російського військового Коростельова
Президент Азербайджану звинуватив арбітрів в упередженому ставленні до «Карабаху»
Президент Азербайджану звинуватив арбітрів в упередженому ставленні до «Карабаху»
Україна – Вірменія: де дивитися гру Євро-2026 з футзалу
Україна – Вірменія: де дивитися гру Євро-2026 з футзалу
Футболіст збірної України претендує на дві нагороди в Іспанії: як проголосувати
Футболіст збірної України претендує на дві нагороди в Іспанії: як проголосувати

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua