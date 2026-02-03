«Російська повія». Ультрас «Динамо» відреагували на проросійську заяву президента ФІФА

Фанати «Динамо» у соцмережах опублікували фото Інфантіно та Путіна з написом «Russian whore»

Президент ФІФА Інфантіно заявив, що організація має розглянути питання зняття відсторонення російських команд

Ультрас «Динамо» відреагували на проросійську заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно. Про це повідомляє «Главком».

Якою була реакція ультрас «Динамо»

Фанати «Динамо» у соцмережах опублікували спільне фото Інфантіно та російського диктатора Володимира Путіна з написом «Russian whore» («Російська повія»).

Скандальна заява Інфантіно

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація має розглянути питання зняття відсторонення російських команд від міжнародних змагань.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, російські клуби й збірні відсторонили від великих футбольних турнірів. Інфантіно вважає, що накладений на росіян бан ніяк не допоміг ситуації. Президент ФІФА все ще готовий розглянути зняття з Росії відповідних обмежень.

«Ми точно маємо це розглянути. Відсторонення Росії нічого не дало, лише створивши більше розчарування й ненависті», – сказав Інфантіно.

На думку президента ФІФА, було б краще, «якби дівчата й хлопці з РФ мали можливість грати у футбол в інших частинах Європи».

Російська збірна пропустила чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2024 року. Росія також не зіграє на чемпіонаті світу 2026 року й у цьогорічній Лізі націй.