У США помер першовідкривач ДНК Джеймс Вотсон

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У США помер першовідкривач ДНК Джеймс Вотсон
Джеймс Вотсон помер у хоспісі після лікування інфекції у лікарні
фото: Wikipedia

Вчений, який здійснив один із найбільших проривів ХХ століття, помер у віці 97 років, залишивши по собі спадщину, затьмарену скандальними расистськими висловлюваннями.

Американський біолог Джеймс Д. Вотсон, який став одним із першовідкривачів подвійної спіралі ДНК, помер у хоспісі в Іст-Нортпорті, штат Нью-Йорк, на Лонг-Айленді, у віці 97 років. Його смерть підтвердив у п’ятницю його син Дункан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Джеймс Вотсон увійшов у пантеон світової науки, коли у 1953 році у віці 25 років разом із британським колегою Френсісом Кріком розшифрував структуру дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК).

У 1962 році Вотсон і Крік, а також Моріс Вілкінс, отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини за це відкриття. Відкриття структури ДНК вважається одним із найзначніших наукових досягнень ХХ століття, яке лягло в основу сучасної генетики та молекулярної біології. У 2007 році Вотсон став другою людиною у світі, чий повний геном був розшифрований.

Незважаючи на наукові заслуги, останні десятиліття життя Вотсона були затьмарені скандальними та расистськими висловлюваннями, через які він втратив більшість своїх наукових позицій та публічної поваги.

Вотсон неодноразово висловлював спірні та ненаукові погляди щодо інтелектуальних відмінностей між расами, чим викликав гостре обурення наукової спільноти та громадськості.

Через ці скандальні висловлювання його було звільнено з роботи та позбавлено почесних наукових звань та титулів, що стало безпрецедентним випадком в історії Нобелівських лауреатів.

Джеймс Вотсон помер у хоспісі після лікування інфекції у лікарні.

Нагадаємо, міжнародна група вчених на чолі зі спеціалістами з іспанського Інституту біомедичних досліджень Бельвітхе (Idibell) виявила нове, надзвичайно рідкісне неврологічне захворювання, викликане мутаціями в одному гені. Як пише «Главком» з посиланням на агентство EFE, наразі у світі зафіксовано лише 13 випадків цього захворювання. 

Відкриття стало можливим завдяки секвенуванню геному та застосуванню новітніх інструментів клінічної геноміки й обчислювальних алгоритмів, розроблених командою Idibell.

Теги: вчені ДНК смерть

