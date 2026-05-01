На Вишгородщині через несправне пічне опалення у вогні загинула літня жінка

У селі Олізарівка Вишгородського району під час пожежі в приватному будинку загинула 66-річна жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомлення про займання надійшло до правоохоронців сьогодні, 1 травня, о 05:35 від місцевої мешканки. Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували вогонь, проте під час огляду приміщень виявили тіло власниці оселі без ознак життя.

фото: ДСНС Київщини

За попередніми даними, пожежа сталася через несправність пічного опалення. Остаточні висновки щодо причин виникнення вогню нададуть працівники ДСНС після проведення відповідних експертиз.

Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

