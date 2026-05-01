На Вишгородщині через несправне пічне опалення у вогні загинула літня жінка

Ірина Міллер
фото: Національна поліція України

Під час огляду приміщень після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло власниці оселі без ознак життя

У селі Олізарівка Вишгородського району під час пожежі в приватному будинку загинула 66-річна жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомлення про займання надійшло до правоохоронців сьогодні, 1 травня, о 05:35 від місцевої мешканки. Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували вогонь, проте під час огляду приміщень виявили тіло власниці оселі без ознак життя.

Попередньо, причиною загоряння стало несправність пічного опалення
фото: ДСНС Київщини

За попередніми даними, пожежа сталася через несправність пічного опалення. Остаточні висновки щодо причин виникнення вогню нададуть працівники ДСНС після проведення відповідних експертиз.

Попередньо, причиною загоряння стало несправність пічного опалення. Згодом працівники ДСНС нададуть поліцейським результати причини виникнення пожежі.

Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у селі Ожегівка, що на Київщині, під час пожежі в приватному будинку загинуло літнє подружжя. Повідомлення про займання оселі надійшло до правоохоронців 22 квітня. На місце події негайно прибули вогнеборці, які ліквідували пожежу. Під час огляду згарища в одній із кімнат рятувальники виявили тіла господарів – 75-річного чоловіка та його 74-річної дружини. Спеціалісти-криміналісти зафіксували наслідки пожежі.  За попередніми висновками, причиною займання стало коротке замикання електрообігрівача.  

