Пішов з життя легендарний болгарський футболіст

Колишній капітан та воротар збірної Болгарії з футболу, колишній президент Болгарської футбольної спілки Борислав Михайлов помер у віці 63 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Болгарське національне телебачення.

У листопаді 2025 року його госпіталізували з інсультом.

Виступаючи за «Левскі» Михайлов тричі ставав чемпіоном країни та ще тричі – володарем Кубка Болгарії. У 1986 році він був визнаний Футболістом року у Болгарії.

Михайлов грав за національну збірну з 1983 по 1996 рік.

Брав участь у Чемпіонаті світу 1986 року (провів 4 гри), у тріумфальному для болгарської команди Чемпіонаті світу 1994 року, де болгари зайняли 4-те місце, а Михайлов відіграв у 7 матчах. Також був основним голкіпером на Чемпіонаті Європи 1996 року (3 гри). Потрапив до заявки збірної на Чемпіонат світу 1998 року, однак протягом фінальної частини турніру жодного разу на поле не виходив.

Останньою грою у формі збірної для гравця став товариський матч проти збірної Алжиру 5 червня 1998 року (перемога 2:0).

Михайлов також керував Болгарською футбольною спілкою протягом 16 років (2005-2019 та 2021-2023 роки).

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).