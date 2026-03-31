Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пішов з життя легендарний болгарський футболіст

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Михайлов керував Болгарською футбольною спілкою протягом 16 років
фото: AP

Михайлов грав за національну збірну Болгарії з 1983 по 1996 рік

Колишній капітан та воротар збірної Болгарії з футболу, колишній президент Болгарської футбольної спілки Борислав Михайлов помер у віці 63 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Болгарське національне телебачення.

У листопаді 2025 року його госпіталізували з інсультом.

Виступаючи за «Левскі» Михайлов тричі ставав чемпіоном країни та ще тричі – володарем Кубка Болгарії. У 1986 році він був визнаний Футболістом року у Болгарії.

Михайлов грав за національну збірну з 1983 по 1996 рік.

Брав участь у Чемпіонаті світу 1986 року (провів 4 гри), у тріумфальному для болгарської команди Чемпіонаті світу 1994 року, де болгари зайняли 4-те місце, а Михайлов відіграв у 7 матчах. Також був основним голкіпером на Чемпіонаті Європи 1996 року (3 гри). Потрапив до заявки збірної на Чемпіонат світу 1998 року, однак протягом фінальної частини турніру жодного разу на поле не виходив.

Останньою грою у формі збірної для гравця став товариський матч проти збірної Алжиру 5 червня 1998 року (перемога 2:0).

Михайлов також керував Болгарською футбольною спілкою протягом 16 років (2005-2019 та 2021-2023 роки).

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Москві затримали до 12 осіб через протести проти блокування інтернету
У Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету
29 березня, 20:44
Ілля Забарний виведе «синьо-жовтих» на поле з капітанською пов'язкою
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Джон Тошак успішно працював у різних куточках світу
Знаменитий екстренер «Реала» захворів на деменцію
26 березня, 10:00
Ліонель Мессі не втомлюється підкорювати нові вершини
Мессі перевершив гольове досягнення Пеле
23 березня, 12:28
Валентин Рубчинський продовжить кар'єру в місті Лева
«Динамо» відпустило в «Карпати» учасника Олімпіади-2024
11 березня, 17:33
Юрій Вернидуб не уник сумнівних контактів
Вернидуб потиснув руку росіянину зі шлейфом підтримки вторгнення РФ
10 березня, 10:23
Корупції в юнацьких збірних України не знайшли
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
6 березня, 15:43
Трамп і Мессі зустрілися в Білому домі
Трамп під час зустрічі з Мессі розповів про успіхи у війні з Іраном
6 березня, 10:31
Багато пісень Володимир Івасюк писав під псевдонімом, оскільки не був членом спілки композиторів
Івасюку сьогодні виповнилося б 77 років. Яким був основоположник сучасної української естради
4 березня, 09:09

Новини

Жіноча збірна України знищила Нову Зеландію на Чемпіонаті світу з хокею
Україна – Албанія. Прогноз і анонс на товариський матч
Новий тенісний стадіон у Мадриді може отримати назву на честь Надаля
Гранд чемпіонату Німеччини зробить оборонця найоплачуванішим футболістом клубу
Пішов з життя легендарний болгарський футболіст
Новини

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua