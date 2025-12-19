ФІФА присудила третє місце відразу двом збірним на Кубку арабських націй

Бронзовими призерами турніру стали збірні Саудівської Аравії та ОАЕ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) скасувала матч за бронзові медалі Кубка арабських націй між збірними Саудівської Аравії та ОАЕ через сильний дощ. Про це повідомляє «Главком».

Команди зіграли перший тайм, проте у другій половині грі арбітр зустрічі оголосив, що продовжувати матч неможливо через зливу. ФІФА пізніше визнала обидві збірні бронзовими призерами турніру.

У матчі за золоті нагороди збірна Марокко перемогла команду Йорданії з рахунком 3:2.

Кубок арабських націй проводився 11-й раз, найтитулованішою командою турніру є збірна Іраку (4 трофеї).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3