Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ФІФА присудила третє місце відразу двом збірним на Кубку арабських націй

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ФІФА присудила третє місце відразу двом збірним на Кубку арабських націй
Дощ вплинув на рішення ФІФА
фото: Reuters

Бронзовими призерами турніру стали збірні Саудівської Аравії та ОАЕ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) скасувала матч за бронзові медалі Кубка арабських націй між збірними Саудівської Аравії та ОАЕ через сильний дощ. Про це повідомляє «Главком».

Команди зіграли перший тайм, проте у другій половині грі арбітр зустрічі оголосив, що продовжувати матч неможливо через зливу. ФІФА пізніше визнала обидві збірні бронзовими призерами турніру.

У матчі за золоті нагороди збірна Марокко перемогла команду Йорданії з рахунком 3:2.

Кубок арабських націй проводився 11-й раз, найтитулованішою командою турніру є збірна Іраку (4 трофеї).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У складі збірної Англії Тоні провів 7 поєдинків та забив 1 гол
Поліція затримала футболіста збірної Англії, який вдарив головою відвідувача бару
9 грудня, 12:33
Чемпіонат світу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року
США розраховують, що чемпіонат світу з футболу принесе $30 млрд в економіку країни
5 грудня, 12:32
«Рома» без Артема Довбика обіграла лідерів турнірної таблиці
Конкурентна боротьба триває. Підсумки п'ятого туру Ліги Європи
28 листопада, 01:19
Гру «Шемрок» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Шемрок» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок Ліги конференцій
27 листопада, 11:19
Рекордсмени Муньйос і Доуман уперше зіграли разом у складі англійського клубу, незважаючи лише на два роки різниці
Росте нова легенда? Іспанець став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів U19
26 листопада, 23:17
Кащук був одним зі співавторів виходу збірної України на Олімпійські Ігри-2024
Кащук забив дебютний гол в чемпіонаті Азербайджану 2025/2026
22 листопада, 15:11
Катя Авейру: Роналду не такий, як ви, він не з того ж тіста, що й ви
«Португалія – країна Іуд». Сестра Роналду різко відповіла його критикам
22 листопада, 12:31
Україна продовжує боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу
Визначаться суперники України. Де дивитися жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
19 листопада, 22:08
Технічним спонсором «Барселони» є американська компанія Nike
«Барселона» презентувала комплект форми, який присвячений розгрому «Реала»
19 листопада, 15:06

Новини

ФІФА присудила третє місце відразу двом збірним на Кубку арабських націй
ФІФА присудила третє місце відразу двом збірним на Кубку арабських націй
Стало відоме підсумкове місце «Шахтаря» в етапі ліги Ліги конференцій
Стало відоме підсумкове місце «Шахтаря» в етапі ліги Ліги конференцій
«Шахтар» зіграв з «Рієкою» внічию у заключному турі Ліги конференцій
«Шахтар» зіграв з «Рієкою» внічию у заключному турі Ліги конференцій
«Динамо» переграло «Ноа» в заключному турі Ліги конференцій
«Динамо» переграло «Ноа» в заключному турі Ліги конференцій
Президент Польщі Навроцький відмовився від співпраці з Усиком
Президент Польщі Навроцький відмовився від співпраці з Усиком
Збірна України з боксу U17 посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи
Збірна України з боксу U17 посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua