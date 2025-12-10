Головна Спорт Новини
Визначилися суперники України в кваліфікації футбольного Євро-2026 (U-19)

Визначилися суперники України в кваліфікації футбольного Євро-2026 (U-19)
Українці опинилися у групі 5, де їхніми суперниками стали збірні Румунії, Казахстану й Північної Ірландії

Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня 2026 року

Сьогодні, 10 грудня, відбулося жеребкування еліт-раунду кваліфікації Євро-2026 серед юнаків до 19 років, в якому взяла участь і збірна України (футболісти не старші 2007 року народження). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Команда Дмитра Михайленка, яка посіла перше місце у своїй групі кваліфікаційного раунду, перед жеребкуванням потрапила до першого кошика. У підсумку волею жереба українці опинилися у групі 5, де їхніми суперниками стали збірні Румунії, Казахстану й Північної Ірландії.

Євро-2026 (U-19). Еліт-раунд кваліфікації

  • Група 1: Німеччина, Австрія, Греція, Швеція. 
  • Група 2: Англія, Португалія, Польща, Сербія.
  • Група 3: Хорватія, Франція, Норвегія, Швейцарія.
  • Група 4: Чехія, Данія, Бельгія, Латвія.
  • Група 5: Україна, Румунія, Казахстан, Північна Ірландія.
  • Група 6: Італія, Туреччина, Словаччина, Угорщина.
  • Група 7: Іспанія, Нідерланди, Фінляндія, Словенія.

Поєдинки в семи групах проходитимуть 23-31 березня 2026 року. Переможці груп еліт-раунду приєднаються до господаря, Уельсу, у фінальній стадії, яка проходитиме з 28 червня до 11 липня.

Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня 2026 року.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте також

У Вашингтоні відбулася церемонія жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу з футболу 2026 року
Результати жеребкування Чемпіонату світу з футболу: з ким може зіграти Україна
5 грудня, 21:34
Олександр Зубков скоро матиме сорок проведених матчів за збірну України (наразі їх 37)
Зубков став найкращим вінгером року в Туреччині
12 листопада, 01:28
Синьо-жовті розпочинають кваліфікацію з упевненої перемоги
Україна розгромила Албанію у кваліфікації юнацького Євро-2026 з футболу
12 листопада, 17:19
Марек Гамшек може потрапити на світову першість у статусі асистента головного тренера Словаччини
Підсумки матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу за 14 листопада
15 листопада, 11:02
Окрім проблем з оплатою, Мбаппе заявляв про моральне знущання з боку клубу
Ставки зростають. Мбаппе та ПСЖ зійдуться в суді щодо розміру компенсації
21 листопада, 22:09
Варді прославився своєю грою у складі «Лестера»
Злочинці пограбували будинок видатного футболіста, коли він грав у поєдинку Серії А
25 листопада, 16:47
Наступним суперником українок стане Австрія
У стартовому матчі відбору Євро-2026 дівоча збірна України з футболу поступилася Швейцарії
26 листопада, 15:06
У квартеті G наша команда зустрічалася з Іспанією і здобула перемогу з рахунком 6:1
Збірна України із сокки пробилася до плейоф чемпіонату світу
4 грудня, 10:47
Перед жеребкуванням другого раунду синьо-жовті потрапили до першого кошика
10 грудня визначаться суперники збірної України з футболу U-17 у кваліфікації Євро-2026
8 грудня, 17:35

