Визначилися суперники України в кваліфікації футбольного Євро-2026 (U-19)

Сьогодні, 10 грудня, відбулося жеребкування еліт-раунду кваліфікації Євро-2026 серед юнаків до 19 років, в якому взяла участь і збірна України (футболісти не старші 2007 року народження). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Команда Дмитра Михайленка, яка посіла перше місце у своїй групі кваліфікаційного раунду, перед жеребкуванням потрапила до першого кошика. У підсумку волею жереба українці опинилися у групі 5, де їхніми суперниками стали збірні Румунії, Казахстану й Північної Ірландії.

Євро-2026 (U-19). Еліт-раунд кваліфікації

Група 1: Німеччина, Австрія, Греція, Швеція.

Група 2: Англія, Португалія, Польща, Сербія.

Група 3: Хорватія, Франція, Норвегія, Швейцарія.

Група 4: Чехія, Данія, Бельгія, Латвія.

Група 5: Україна, Румунія, Казахстан, Північна Ірландія.

Група 6: Італія, Туреччина, Словаччина, Угорщина.

Група 7: Іспанія, Нідерланди, Фінляндія, Словенія.

Поєдинки в семи групах проходитимуть 23-31 березня 2026 року. Переможці груп еліт-раунду приєднаються до господаря, Уельсу, у фінальній стадії, яка проходитиме з 28 червня до 11 липня.

Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня 2026 року.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3