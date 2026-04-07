Помер колишній міністр фінансів Ігор Мітюков

«Професіоналізм, стратегічне бачення та державницька відповідальність Ігоря Олександровича стали прикладом для багатьох поколінь фінансистів»

Сьогодні, 7 квітня, на 74-му році пішов з життя колишній віцепрем’єр-міністр України з питань фінансової та банківської діяльності, ексміністр фінансів України Ігор Мітюков. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

Мінфін про смерть Мітюкова

«Він став одним із архітекторів фінансової системи нашої держави, присвятивши роки її розбудові та стабілізації у складний період становлення. Професіоналізм, стратегічне бачення та державницька відповідальність Ігоря Олександровича стали прикладом для багатьох поколінь фінансистів», – йдеться у повідомленні.

З лютого 1994 року Мітюков працював у Національному банку України на посаді заступника голови

Мінфін додав: «Його професіоналізм, відповідальність і відданість роботі назавжди залишаться у пам’яті всіх, хто знав Ігоря Олександровича. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять».

Що відомо про Мітюкова

Народився 27 вересня 1952 року в Києві. Закінчив факультет кібернетики у Київському державному університеті ім. Т.Шевченка за спеціальністю економічна кібернетика. Мав ступінь кандидата економічних наук (1985).

Мітюков у 1975-1990 рр. був аспірантом, науковим працівником Інституту економіки Академії наук УРСР. На початку 1990-х рр. обіймав різні посади в Акціонерному сільськогосподарсько-промисловому банку «Україна». 1992 року був призначений заступником голови правління банку.

З лютого 1994 року Мітюков працював у Національному банку України на посаді заступника голови. У вересні 1994 року був призначений віцепрем'єр-міністром України з питань фінансової та банківської діяльності.

У 1995-1997 рр. працював у Брюсселі спеціальним представником уряду України при Європейському Союзі з повноваженнями віцепрем'єра. У 1997-2001 рр. працював міністром фінансів України.

Упродовж 2002-2005 рр. Мітюков обіймав посаду Надзвичайного та Повноважного посла України в Об'єднаному Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, а також представляв Україну у Міжнародній морській організації. З березня 2008 року очолював створене українське представництво американського інвестиційного банку Morgan Stanley.

Також очолював наглядову раду Національного депозитарію України та був незалежним членом наглядової ради Ощадбанку. До 7 квітня Мітюков очолював наглядову раду АТ «Укрпошта» (два роки і 20 днів), свідчать дані у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Як повідомляв «Главком», Ігор Мітюков, бувши членом Наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта», отримував по 165,09 тис. грн заробітної плати щомісяця.