Коваль зупинилася за крок від дабл-даблу в грі NCAA

«LSU Тайгерс» Коваль зазнали другої поразки в сезоні

У неділю, 4 січня, в Європі не грала жодна гравчиня збірної України чи кандидатка до національної команди, натомість у NCAA цієї ночі зіграли три наші співвітчизниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«LSU Тайгерс» зазнали другої поразки в сезоні, програвши «Ванлербілту» 61:65. Катерина Коваль в цьому матчі зіграла 20 хвилин, набрала 9 очок (3/7 двоочкові, 3/3 штрафні), зробила 10 підбирань, 1 перехоплення при 4 фолах та 2 втратах.

«Луїсвілл» здолав «Вірджінію Тек» 85:60. Євгенія Путра відіграла 8 хвилин, не виконала жодного кидка, зробила 2 підбирання при 1 втраті та 3 фолах.

«Огайо Стейт» виграв у «Ратгерс» 71:49. Даша Бірюк провела на майданчику 2 хвилини, не набрала очок (0/1 двоочкові), зробила 1 підбирання.

«Вірджінія Ремс» поступилась «Джордж Мейсону» 58:68. Тетяна Ткаченко в цьому матчі зіграла 14 хвилин, набрала 3 очка (1/2 двоочкові, 1/2 штрафні) при 1 фолі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0