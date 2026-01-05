Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Коваль зупинилася за крок від дабл-даблу в грі NCAA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Коваль зупинилася за крок від дабл-даблу в грі NCAA
Катерина Коваль зіграла 20 хвилин та набрала 9 очок

«LSU Тайгерс» Коваль зазнали другої поразки в сезоні

У неділю, 4 січня, в Європі не грала жодна гравчиня збірної України чи кандидатка до національної команди, натомість у NCAA цієї ночі зіграли три наші співвітчизниці.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«LSU Тайгерс» зазнали другої поразки в сезоні, програвши «Ванлербілту» 61:65. Катерина Коваль в цьому матчі зіграла 20 хвилин, набрала 9 очок (3/7 двоочкові, 3/3 штрафні), зробила 10 підбирань, 1 перехоплення при 4 фолах та 2 втратах.

«Луїсвілл» здолав «Вірджінію Тек» 85:60. Євгенія Путра відіграла 8 хвилин, не виконала жодного кидка, зробила 2 підбирання при 1 втраті та 3 фолах.

«Огайо Стейт» виграв у «Ратгерс» 71:49. Даша Бірюк провела на майданчику 2 хвилини, не набрала очок (0/1 двоочкові), зробила 1 підбирання.

«Вірджінія Ремс» поступилась «Джордж Мейсону» 58:68. Тетяна Ткаченко в цьому матчі зіграла 14 хвилин, набрала 3 очка (1/2 двоочкові, 1/2 штрафні) при 1 фолі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: баскетбол NCAA

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бірюк в цьому сезоні в середньому грає 12.2 хвилини, набирає 5.8 очка
Українські баскетболістки за кордоном: Бірюк і Ткаченко зіграли в NCAA
1 сiчня, 16:21
Українець провів на майданчику 23 хвилини
Герун відзначився дабл-даблом в матчі чемпіонату Японії
29 грудня, 2025, 11:42
Святослав Михайлюк в цьому сезоні зіграв 29 матчів в регулярному чемпіонаті НБА (всі в старті)
Михайлюк допоміг «Юті» обіграти лідера НБА
27 грудня, 2025, 12:15
У матчі регулярного чемпіонату G-Ліги «Мен Селтікс» Шульги обіграли «Остін Торос Сперс»
Шульга встановив особистий рекорд результативності у грі G-Ліги
22 грудня, 2025, 11:35
Одні з найсильніших гравчиням в історії жіночого баскетболу, Бріанна Стюарт та Келсі Плам, активно виступають за рівність в оплаті у спорті
Гравчині Жіночої НБА готові протестувати на матчах Ліги
19 грудня, 2025, 13:40
«Шльонськ» Санона поступився «Манресі»
Один з лідерів збірної України з баскетболу повернувся на майданчик після травми
18 грудня, 2025, 11:27
Команда українки продовжує знаходитись на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату Ізраїлю
Юркевічус зібрала 15 підбирань у грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
16 грудня, 2025, 11:06
Гравці «Десни» були дискваліфіковані на два роки
Двоє російських баскетболістів погоріли на нелегальних ставках: деталі скандалу
9 грудня, 2025, 17:41
Рівненський клуб був фіналістом Суперліги сезону 2023/2024
Український баскетбольний клуб оголосив про зняття з одного з важливих турнірів
9 грудня, 2025, 14:16

Новини

Путін назвав перемогою повернення на міжнародні паралімпійські турніри прапора та гімну РФ
Путін назвав перемогою повернення на міжнародні паралімпійські турніри прапора та гімну РФ
Коваль зупинилася за крок від дабл-даблу в грі NCAA
Коваль зупинилася за крок від дабл-даблу в грі NCAA
Чотири хокеїсти з українським корінням виступлять на Олімпіаді-2026
Чотири хокеїсти з українським корінням виступлять на Олімпіаді-2026
Норвежець Клебо вчергове переписав історію світових лижних перегонів
Норвежець Клебо вчергове переписав історію світових лижних перегонів
Ванат і Циганков допомогли «Жироні» здобути важливу перемогу в Ла Лізі
Ванат і Циганков допомогли «Жироні» здобути важливу перемогу в Ла Лізі
Переможниця заключного виду Тур-де-Скі присвятила тріумф загиблому біатлоністу Баккену
Переможниця заключного виду Тур-де-Скі присвятила тріумф загиблому біатлоністу Баккену

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua