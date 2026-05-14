Збірна Франції оприлюднила остаточну заявку на Чемпіонат світу 2026

Один із фаворитів визначився з переліком викликаних на турнір футболістів

Головний тренер національної команди Франції Дідьє Дешам оголосив фінальний список виконавців на прийдешній Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Французької футбольної федерації.

Керманич «триколірних» ознайомив громадськістю зі своїм вибором у прямому ефірі телеканалу TF1. До заявки не потрапив голкіпер Люка Шевальє, який втратив місце в основі столичного ПСЖ. Компанію біля екранів телевізорів йому складуть хавбек мадридського «Реала» Едуардо Камавінга та форвард лондонського «Тоттенгема» Рандаль Коло Муані.

Натомість на Мундіаль поїдуть шестеро фіналістів Ліги чемпіонів. Лондонський «Арсенал» делегував у збірну Франції центрбека Вільяма Саліба. Зате ПСЖ відрядив до національної команди оборонця Люку Ернандеса, хавбека Воррена Заїра-Емері, нападників Бредлі Барколя, Усмана Дембеле та Дезіре Дуе.

Фінальна заявка збірної Франції на ЧС-2026

Чемпіонат Франції у команді Дешама представлятимуть вісім футболістів. Решта гравців виступають у клубах Італії, Англії, Саудівської Аравії, Німеччини, Туреччини та Іспанії.

Воротарі: Майк Меньян («Мілан»), Бріс Самба («Ренн»), Робен Рiссер («Ланс»)

Захисники: Люка Дінь («Астон Вілла»), Мало Гюсто («Челсі»), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес («Аль-Хіляль»), Ібраїма Конате («Ліверпуль»), Жуль Кунде («Барселона»), Вільям Саліба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Баварія»), Максанс Лакруа («Крістал Пелас»)

Півзахисники: Нголо Канте («Фенербахче»), Еммануель Коне («Рома»), Адрієн Рабйо («Мілан»), Орельєн Чуамені («Реал»), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)

Нападники: Магнес Акліуш («Монако»), Бредлі Барколя (ПСЖ), Раян Шеркі («Манчестер Сіті»), Усман Дембеле (ПСЖ), Дезіре Дуе (ПСЖ), Жан-Філіп Матета («Крістал Пелас»), Кіліан Мбаппе («Реал»), Майкл Олісе («Баварія»), Маркус Тюрам («Інтер»)

За результатами жеребкування триколірні потрапили в квартет I. На груповому етапі підопічні Дешама зустрінуться зі збірними Сенегалу, Іраку та Норвегії.

Перший матч національної Франції запланований на 17 червня. Суперником будуть сенегальці, а прийме поєдинок арена в американському Іст-Резерфорді.

До слова, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

Нагадаємо, раніше збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026. До списку Ліонеля Скалоні потрапили 55 футболістів. Поза заявкою опинився нападник італійської «Роми» Пауло Дібала.