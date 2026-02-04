Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Луческу втретє за 2026 рік опинився в лікарні

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
Луческу втретє за 2026 рік опинився в лікарні
Мірчу Луческу знову госпіталізували
джерело: офіційний сайт Федерації румунського футболу (FRF)

Екстренер «Шахтаря» й «Динамо» Мірча Луческу проходить курс антибіотиків

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу потрапив до лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Федерації румунського футболу (FRF).

За 2026 рік Луческу опинився в медичному закладі втретє. Спеціаліст розповідав, що був у лікарні на початку січня, а ближче до завершення місяця 80-річного румуна госпіталізували ще раз. Тепер, у зв'язку з підшкірною інфекцією, він проходить курс антибіотиків.

«Стан пана Мірчі Луческу покращується. Хочемо підкреслити, що питання його переведення до іншого медзакладу ніколи не ставилося», – йдеться в заяві FRF.

Сам Луческу поділився, що причин для занепокоєння немає.

«Зі мною все гаразд. Будь ласка, зберігайте спокій, ситуацію сильно перебільшено. Це просто лікування, яке я маю проходити під наглядом», – цитують слова спеціаліста у Федерації румунського футболу.

Українським уболівальникам Луческу відомий своєю роботою з «Шахтарем» і «Динамо». Збірну Румунії вдруге в кар'єрі він очолив у серпні 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексгравець збірної України запускає власну футбольну агенцію.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Мірча Луческу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Камерун є одним з фаворитів Кубка африканських націй
Визначились усі чвертьфіналісти Кубка африканських націй з футболу
7 сiчня, 10:45
Кут розпочав кар'єру рефері, коли йому було 16 років
Суд виніс вирок англійському арбітру, який зберігав дитячу порнографію
9 сiчня, 00:07
УЄФА була змушена покривати витрати із внутрішнього резерву
УЄФА у 2025 році втратила 47 млн євро через послаблення долара
16 сiчня, 09:54
У складі «Альбасете» Зозуля провів 142 матчі, забив 26 голів
Ексфутболіст збірної України став зіркою гри між «Альбасете» та «Реалом»
17 сiчня, 15:35
Френк Лемпард зараз очолює лідера Чемпіоншипу
Легенда «Челсі» може очолити інший лондонський клуб
20 сiчня, 17:21
Сьомий тур основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26 завершується
Сьомий тур Ліги чемпіонів: найцікавіші матчі другого ігрового дня
21 сiчня, 12:06
Анатолій Трубін вивів Бенфіку до плейоф Ліги чемпіонів-2025/26
Скільки «Бенфіка» заробила завдяки голу Трубіна
2 лютого, 17:17
Джанні Інфантіно не виключає зняття з росіян бану
Президент ФІФА: Відсторонення Росії нічого не дало
2 лютого, 19:13
Лука Лацабідзе тимчасово перебрався до «Вайле»
Данський клуб орендував футболіста «Шахтаря»
Вчора, 12:47

Новини

Луческу втретє за 2026 рік опинився в лікарні
Луческу втретє за 2026 рік опинився в лікарні
22-річний ексфутболіст «Крузейро» пішов з життя після кульового поранення
22-річний ексфутболіст «Крузейро» пішов з життя після кульового поранення
Ексгравець збірної України запускає власну футбольну агенцію
Ексгравець збірної України запускає власну футбольну агенцію
Баскетболіст Бобров прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
Баскетболіст Бобров прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
Легіонер «Шахтаря» прокоментував чутки щодо виступів за збірну України
Легіонер «Шахтаря» прокоментував чутки щодо виступів за збірну України
ГУР оновило перелік спортсменів з Росії, які підтримують війну: хто потрапив до списку
ГУР оновило перелік спортсменів з Росії, які підтримують війну: хто потрапив до списку

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Сьогодні, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua