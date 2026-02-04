Луческу втретє за 2026 рік опинився в лікарні

Екстренер «Шахтаря» й «Динамо» Мірча Луческу проходить курс антибіотиків

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу потрапив до лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Федерації румунського футболу (FRF).

За 2026 рік Луческу опинився в медичному закладі втретє. Спеціаліст розповідав, що був у лікарні на початку січня, а ближче до завершення місяця 80-річного румуна госпіталізували ще раз. Тепер, у зв'язку з підшкірною інфекцією, він проходить курс антибіотиків.

«Стан пана Мірчі Луческу покращується. Хочемо підкреслити, що питання його переведення до іншого медзакладу ніколи не ставилося», – йдеться в заяві FRF.

Сам Луческу поділився, що причин для занепокоєння немає.

«Зі мною все гаразд. Будь ласка, зберігайте спокій, ситуацію сильно перебільшено. Це просто лікування, яке я маю проходити під наглядом», – цитують слова спеціаліста у Федерації румунського футболу.

Українським уболівальникам Луческу відомий своєю роботою з «Шахтарем» і «Динамо». Збірну Румунії вдруге в кар'єрі він очолив у серпні 2024 року.

