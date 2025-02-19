Український футболіст Калін загинув на війні з Росією

Микита Калін загинув у боях у Харківській області 6 лютого

23-річний український футболіст Микита Калін загинув, захищаючи Україну. Про це повідомляє ресурс Brovarymedia.

Зазначається, що Калін приєднався до лав Збройних сил України в липні 2024 року. Загинув спортсмен 6 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Зелений Гай Ізюмського району Харківської області.

Микита грав у першості ДЮФЛ в складі ковалівського «Колоса» (вік гравців до 17 років). Також він грав у складі клубів «Скіф», МФК «Бровари», «Богданівка» та «Фаворит».

Також Калін був чемпіоном Київської області з хортингу.

Нагадаємо, гравець футбольного клубу «Миколаїв», 16-річний Іван Шквирка трагічно пішов із життя. Про це повідомила пресслужба клубу.

Повідомляється, що причиною смерті стало отруєння чадним газом.

«Іван був не просто перспективним гравцем, а й одним з найталановитіших вихованців Миколаївської ДЮСШ та юнацької команди ФК «Миколаїв». Він залишив по собі світлі спогади, незабутні матчі та незламний дух боротьби. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Поділяємо ваш біль і молимося за упокій його душі. Вічна пам’ять тобі, Іване. Ти завжди залишишся у наших серцях», – йдеться в повідомленні клубу.

16-річний Іван був переможцем Дитячо-юнацької футбольної ліги Львівської області. Нещодавно він приєднався до молодіжної команди ФК «Миколаїв», що виступає на аматорському рівні.

Нагадаємо, 9 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув Артем Дробот – колишній студент факультету природничих наук НаУКМА, один із засновників студентської організації «Український студент». Про це повідомила пресслужба Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Народився Артем Дробот 30 квітня 1993 року у селі Гнідин на Київщині. За словами голови партії ВО «Свобода», колишнього народного депутата, а нині військового Олега Тягнибока, Артем змалечку був націоналістом любив Україну і ця любов сформувала його характер, здібності, талант, громадянську позицію. Успішний у навчанні, вражав своєю ерудицією та запальним патріотизмом.

У 2011 році вступив у Києво-Могилянську академію на спеціальність «Екологія». Відразу долучився до діяльності організації «Українського студента», ставши одним із незамінних її учасників. В «Укрстуденті» взяв на себе функцію пресслужби, а згодом і Студентської охорони.

Досягнувши повноліття, свідомо зробив свій вибір – активно долучився до діяльності Всеукраїнського об’єднання «Свобода».