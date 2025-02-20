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«ПСЖ» встановив новий клубний рекорд і вийшов до 1/8 Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«ПСЖ» встановив новий клубний рекорд і вийшов до 1/8 Ліги чемпіонів
«ПСЖ» забив сім м’ячів у ворота «Бреста»
фото з відкритих джерел

«Парі́ Сен-Жермен» здобув перемогу над «Брестом» з рахунком 7:0

«ПСЖ» продемонстрував домінуючу гру, здобувши перемогу над «Брестом» у матчі-відповіді Ліги чемпіонів сезону 2024/25. Про це повідомляє «Главком» з посиланням RFI та L'Équipe.

«ПСЖ» – «Брест» 7:0 (2:0) – за сумою двох матчів 10:0

  • Голі: 1:0 – Барколя (20'), 2:0 – Кварацхелія (39'), 3:0 – Вітінья (59'), 4:0 – Дуе (64'), 5:0 – Мендеш (64'), 6:0 – Рамуш (76'), 7:0 – Маюлу (86')

«ПСЖ» продемонстрував вражаючу гру, здобувши перемогу над «Брестом» з рахунком 7:0. Команда впевнено пройшла до 1/8 фіналу турніру з загальним рахунком двох матчів 10:0.

Вражаюча гра «ПСЖ»

У матчі, що відбувся на стадіоні «Парку де Пренс», «ПСЖ» став першим клубом, який зафіксував сім різних голеадорів у грі Ліги чемпіонів. Серед них були Бредлі Баркола, Хвічі Кварацхелія, Вітіня, Дезіре Дуе, Нуну Мендеш, Гонсало Рамос та Сенні Майулу.

Баркола відкрив рахунок на 20-й хвилині, реалізувавши передачу Фабіана Руїза. Кварацхелія, який приєднався до «ПСЖ» перйшовши з «Наполі», забив свій перший гол у Лізі чемпіонів, подвоївши перевагу команди перед перервою. У другій частині гри паріжани забили у ворота «Бреста» ще 5 голів. Відзначилися: Вітінья, Дуе, Мендеш, Рамуш, Маюлу.

Статистика та рекорди

Ця перемога стала рекордною для «ПСЖ» у єврокубках, а також вперше з 2017 року, коли команда забила сім голів у матчі Ліги чемпіонів. Відзначимо, що до цього «Парі́ Сен-Жермен» забив лише три голи у своїх перших п'яти матчах цього сезону, але в останніх п'яти іграх команда вже забила 21 гол.

Найбільшим для «ПСЖ» у всіх турнірах є рахунок 10:0 – у січні 1994 року парижани обіграли з таким результатом у Кубку Франції «Кот-Шод» із Сент-Етьєна.

Раніше найбільшим для ПСЖ у єврокубках був рахунок 7:1. З таким результатом парижани в серпні 2001 року розгромили в Кубку Інтертото бельгійський «Гент», а в листопаді 2017 року в матчі групового етапу Ліги чемпіонів - шотландський «Селтік».

Майбутні виклики

«ПСЖ» тепер чекає на свого суперника у наступному раунді, яким може стати «Ліверпуль» або «Барселона». Тим часом, команда «Бреста» завершила свій перший європейський сезон з чотирма поразками поспіль.

Гравець «Бреста» П'єр Ліс-Мелу висловив розчарування після поразки, зазначивши, що програти з таким рахунком є «недопустимо».

***

Нагадаємо, дортмундська «Боруссія» пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї зі «Спортингом». А хет-трик Кіліана Мбаппе забезпечив «Реалу» вихід до наступного етапу турниру.

Також, напередодні за результатами стикових матчів з Ліги чемпіонів сезону 2024/25 велетіли відразу два італійських клуби – «Мілан» та «Аталанта».

До слова, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен

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