«Початковий шок минув. Я боротимуся». Видатного тренера вразила важка недуга



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Девід Блатт не збирається опускати руки Sportbox

Девідові Блатту зараз 61

Головний тренер грецького баскетбольного клубу «Олімпіакос» Девід Блатт публічно заявив про проблеми зі здоров'ям. Як повідомив тренер в своєму відкритому листі, у нього діагностовано первинно-прогресуючий розсіяний склероз (ППРС).

Хворобу в 60-річного фахівця виявили в минулому сезоні за допомогою команди медиків «Олімпіакоса». Сам Блатт залишиться головним тренером грецької команди в наступному сезоні, хоча визнає, що хвороба позначиться і вже позначилася на його ментальній і фізичній активності.

Повний текст листа тренера:

«Іноді життя кидає в тебе речі, які не мають чіткого пояснення. У ці моменти ти повинен робити речі, які перевіряють тебе на стійкість характеру.

Кілька місяців тому у мене діагностували первинно-прогресуючий розсіяний склероз (ППРС). Це захворювання має багато різних форм, які по-різному проявляються у різних людей. Це аутоімунне захворювання, яке різними шляхами змінює твою життя і нагоду виконувати свої базові функції тими способами, які завжди здавалися нормальними.

Коли я відійшов від початкового шоку і болю розуміння того, як це буде і як зміниться моє життя найближчим часом, я вирішив, що не збираюся здаватися. Я збираюся адаптуватися і звикнути до нового способу життя, знайти варіанти, щоб продовжити жити як нормальна людина. Зрозуміло, в межах можливого. Перше, що я зробив, я повернувся до своєї баскетбольної тренерськї філософії про вирішення проблем і подолання труднощів. Вона має три етапи: 1) що за проблема? 2) чому це сталося? 3) як ми можемо це виправити?

Отже, проблема – це ППРС, що в моєму випадку і в моєму віці найперше означає ослаблення ніг, зростання втоми і зменшення сили. Я виконую спеціальну програму щодо посилення м'язів ніг, вправи на баланс – плавання, водні тренування, що допомагають поліпшити загальний стан тіла і допомогти м'язовй стійкості. Я намагаюся бути активним, щоб не дати м'язам атрофуватися. Я намагаюся змусити себе робити якісь речі, які дуже легкі для більшості, але тепер забирають у мене багато часу. Я працюю. Я намагаюся втриматися в ритмі і прошу у себе більше, ніж раніше».

Первинно-прогресуючий розсіяний склерез — інвалідизуюча форма поширеного нейродегенеративного запального захворювання, котре відоме як розсіяний склероз. Ця форма розсіяного склерозу дуже важко піддається лікуванню і навіть уповільнити її розвиток, як і передбачити, які саме органи будуть вражені наступними, дуже важко. До недавніх пір лікування первинно-прогресуючого розсіяного склерозу базувалось на аутоімунній характеристиці цього захворювання з призначенням імунотропних засобів. Основні зусилля в підтримуючій терапії ППРС спрямовані на зниження гостроти запального процесу та уповільнення темпів інвалідизації, підвищення функціональної активності та поліпшення якості життя пацієнтів з цією формою захворювання.