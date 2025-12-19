Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка
Однією з умов переходу Іллі Забарного до паризького клубу був продаж Матвія Сафонова, але цього не трапилося через кризу з воротарями
фото: офіційний сайт ПСЖ

Тепер Забарному менше доведеться бачити голкіпера з ворожої країни на полі

Офіційна медична служба клубу «ПСЖ» оприлюднила звіт щодо стану здоров'я ключових гравців напередодні старту в 1/32 фіналу Кубка Франції. Про це повідомляє «Главком»

Найбільш резонансною новиною стала важка травма голкіпера з РФ Матвія Сафонова. 26-річний воротар відбив чотири одинадцятиметрові удари в серії пенальті, але ціною цього успіху став перелом лівої руки. Як повідомляють представники «ПСЖ», через отримане ушкодження він буде змушений пропустити щонайменше три-чотири тижні. Тільки після завершення цього терміну лікарі проведуть повторну діагностику, щоб визначити точні терміни повернення гравця до тренувань у загальній групі.

Окрім воротарської позиції, проблеми виникли і в лінії півзахисту. Лі Кан Ін, який також брав участь у середовому протистоянні з бразильцями, став жертвою м'язового пошкодження. У корейського легіонера діагностовано травму стегна лівої ноги, що виведе його з ладу на кілька тижнів. Це суттєвий удар по ротації команди, враховуючи насичений зимовий графік європейських чемпіонатів.

Доповнює список травмованих Бредлі Барколя. Один із найперспективніших вінгерів сучасного складу «ПСЖ» наразі перебуває під наглядом фізіотерапевтів через м'язову втому. Хоча його стан не є критичним, тренерський штаб, ймовірно, надасть гравцеві відпочинок у найближчих матчах, щоб уникнути ризику серйозного розриву м'язів. 

Нагадаємо, що визначився володар Міжконтинентального кубка. «ПСЖ», за який виступає українець Ілля Забарний, здобув трофей, у вирішальному матчі парижани в серії післяматчевих пенальті перегравши бразильський «Фламенгу».

Окрім цього, французький «Парі Сен-Жермен» стер російського воротаря Матвія Сафонова із командного фото перед польотом на Міжконтинентальний кубок у Катар. Сафонова можна побачити на відео перед посадкою в літак. Варто зазначити, що на підсумковому фото все ж видно ноги російського воротаря.

Теги: ФК Парі Сен-Жермен НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доля трофея вирішилася у серії пенальті, де точнішими були футболісти «ПСЖ»
Визначився володар Міжконтинентального кубку
17 грудня, 22:02
Сафонова можна побачити на відео перед посадкою в літак
Лишилися лише ноги. «ПСЖ» витер росіянина Сафонова з командного фото
15 грудня, 12:52
Мбаппе забив другий найшвидший «покер» в історії Ліги чемпіонів
День вибухових поєдинків. Результати Ліги чемпіонів за 26 листопада
27 листопада, 00:50
Хакімі періодично з'являється на публіці разом з допоміжним транспортом
Розірвав публіку. Хакімі неочікуваним чином отримав нагороду
21 листопада, 23:43
Окрім проблем з оплатою, Мбаппе заявляв про моральне знущання з боку клубу
Ставки зростають. Мбаппе та ПСЖ зійдуться в суді щодо розміру компенсації
21 листопада, 22:09
Кияни зіграють з «Атлетико» у Юнацькій Лізі УЄФА
Визначився суперник «Динамо» у 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА
12 грудня, 17:02
10 грудня – Всесвітній день футболу
Всесвітній день футболу: що треба знати про улюблену гру мільйонів
10 грудня, 07:30
Романчук в Україні грав за «Кривбас», з якого перейшов до Румунії
Український футболіст Романчук отримав нагороду в Румунії
9 грудня, 16:47
Чемпіонат світу з сокии проходить у мексиканському Канкуні
Збірна України з сокки завершила виступ на чемпіонаті світу
7 грудня, 18:13

Новини

Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка
Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка
Син зіркового Ібрагімовича отримав шанс виступати за клуб батька
Син зіркового Ібрагімовича отримав шанс виступати за клуб батька
Під час футбольного поєдинку в Колумбії постраждало понад 50 людей
Під час футбольного поєдинку в Колумбії постраждало понад 50 людей
Депутат Думи влаштував істерику через рішення Зеленського щодо Бубки
Депутат Думи влаштував істерику через рішення Зеленського щодо Бубки
Гравчині Жіночої НБА готові протестувати на матчах Ліги
Гравчині Жіночої НБА готові протестувати на матчах Ліги
Кандидат на заміну Гвардіоли в «Манчестер Сіті» спростував чутки про зміну місця роботи
Кандидат на заміну Гвардіоли в «Манчестер Сіті» спростував чутки про зміну місця роботи

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua