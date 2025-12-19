Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка

Однією з умов переходу Іллі Забарного до паризького клубу був продаж Матвія Сафонова, але цього не трапилося через кризу з воротарями

Тепер Забарному менше доведеться бачити голкіпера з ворожої країни на полі

Офіційна медична служба клубу «ПСЖ» оприлюднила звіт щодо стану здоров'я ключових гравців напередодні старту в 1/32 фіналу Кубка Франції. Про це повідомляє «Главком».

Найбільш резонансною новиною стала важка травма голкіпера з РФ Матвія Сафонова. 26-річний воротар відбив чотири одинадцятиметрові удари в серії пенальті, але ціною цього успіху став перелом лівої руки. Як повідомляють представники «ПСЖ», через отримане ушкодження він буде змушений пропустити щонайменше три-чотири тижні. Тільки після завершення цього терміну лікарі проведуть повторну діагностику, щоб визначити точні терміни повернення гравця до тренувань у загальній групі.

Окрім воротарської позиції, проблеми виникли і в лінії півзахисту. Лі Кан Ін, який також брав участь у середовому протистоянні з бразильцями, став жертвою м'язового пошкодження. У корейського легіонера діагностовано травму стегна лівої ноги, що виведе його з ладу на кілька тижнів. Це суттєвий удар по ротації команди, враховуючи насичений зимовий графік європейських чемпіонатів.

Доповнює список травмованих Бредлі Барколя. Один із найперспективніших вінгерів сучасного складу «ПСЖ» наразі перебуває під наглядом фізіотерапевтів через м'язову втому. Хоча його стан не є критичним, тренерський штаб, ймовірно, надасть гравцеві відпочинок у найближчих матчах, щоб уникнути ризику серйозного розриву м'язів.

Нагадаємо, що визначився володар Міжконтинентального кубка. «ПСЖ», за який виступає українець Ілля Забарний, здобув трофей, у вирішальному матчі парижани в серії післяматчевих пенальті перегравши бразильський «Фламенгу».

Окрім цього, французький «Парі Сен-Жермен» стер російського воротаря Матвія Сафонова із командного фото перед польотом на Міжконтинентальний кубок у Катар. Сафонова можна побачити на відео перед посадкою в літак. Варто зазначити, що на підсумковому фото все ж видно ноги російського воротаря.