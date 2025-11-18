Головна Спорт Новини
Епопея триває. Малайзія отримала детальний вирок щодо фальсифікації даних футболістів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Епопея триває. Малайзія отримала детальний вирок щодо фальсифікації даних футболістів
Малайзійці призупинили повноваження керуючих асоціацією для виправлення «технічних помилок» щодо цієї ситуації
фото: REUTERS/Mandy Leong Huey Mun

Гравці порушили принципи набуття громадянства

FIFA ініціювала офіційне розслідування роботи Футбольної асоціації Малайзії на тлі скандалу, пов'язаного з використанням підроблених документів для натуралізації сімох представників національної збірної. Про це повідомляє «Главком».

Усе почалося з виявлення використання неправдивої документації, що дозволила цим гравцям, народженим за межами країни, отримати громадянство та взяти участь у відбірковому матчі Кубка Азії-2027, де Малайзія здобула перемогу над В'єтнамом із рахунком 4:0. Зокрема, звіт виявив значні розбіжності між документами, поданими FAM, та реальними свідоцтвами про народження, які мали підтверджувати малайзійське походження бабусь чи дідусів гравців. 

Гравці на слуханні визнали, що не читали заяв, поданих уряду Малайзії, включно з частиною, де йшлося про обов'язкову декларацію про проживання в країні протягом 10 років. Вони пояснили, що асоціація взяла на себе всі бюрократичні кроки, необхідні для їхньої натуралізації. Особливо показовим був випадок гравця Габріеля Аррочи (Пальмеро), який на слуханні переплутав місце народження своїх родичів, спочатку назвавши Венесуелу та Іспанію, а потім виправивши сказане на Малайзію.

FIFA вже наклала на асоціацію штраф у розмірі 350 000 швейцарських франків і дискваліфікувала сімох гравців на 12 місяців, визнавши, що їхню придатність було здобуто за допомогою шахрайства. Після того, як апеляцію було відхилено, був опублікований повний звіт на 63 сторінки, в якому детально було обґрунтоване рішення та необхідність подальших дій. Однак малайзійська сторона не буде здаватися та підтвердила намір ініціювати провадження у Спортивному арбітражному суді, щоб «відстояти справедливість та доброчесність процесу визначення права гравців на участь». 

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

