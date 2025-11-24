Роздратований Гвардіола влаштував скандал після фіаско його клубу в АПЛ

Тренер однієї з найсильніших команд світу переживає важкий період, адже паралельно в нього триває напружений процес розлучення з дружиною

Під час прес-конференції іспанець вибачився за свої дії

Після поразки «Манчестер Сіті» від «Ньюкасла» в Англійській Прем'єр-лізі, головний тренер Хосеп Гвардіола дав волю своїм емоціям, вступивши в конфлікт з телевізійним оператором, який працював біля поля на «Сент-Джеймс Парк». Про це повідомляє «Главком».

У суботу іспанський наставник був вкрай роздратований низкою суперечливих суддівських рішень, включаючи непризначений пенальті, гру рукою в «сорок» та спірний офсайд. Своє розчарування він виказав камерамену, коли після фінального свистка підійшов до нього, зняв навушники і щось сказав йому на вухо.

Виступаючи у понеділок перед майбутнім матчем Ліги чемпіонів, Гвардіола публічно вибачився за свій вчинок: «Я відчуваю ніяковість і сором, коли дивлюся на це. Мені це не подобається. Я вибачився перед оператором одразу ж, за секунду. Я такий, який є. Навіть після тисячі матчів я не ідеальна людина і роблю великі помилки. Причина в тому, що я хочу захистити свою команду і свій клуб».

Також під час матчу в нього відбулися словесні перепалки з гравцями «Ньюкасла», зокрема з капітаном Бруно Гімарайншем, якого Гвардіола знає багато років.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».