Крах мрії. Норвезький гірськолижник пішов до лісу після вильоту з Олімпіади

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Крах мрії. Норвезький гірськолижник пішов до лісу після вильоту з Олімпіади
Атле Льє Макграт планував обміняти срібло минулорічного Чемпіонату світу у слаломі на золото Олімпіади
фото: Reuters

Атле Макграт був засмученим своїм виступом у головній для себе дисципліні

Норвежець Атле Льє Макграт завершив для себе Олімпіаду драматичним моментом, який здивував багатьох вболівальників. Про це повідомляє «Главком»

Втрата Макгратом золота

Після першої спроби у чоловічому слаломі 25-річний норвежець впевнено лідирував, випереджаючи найближчого переслідувача на солідні 0,59 секунди. Маючи останній стартовий номер у другій спробі, Макграт мав усі шанси на золото, адже жоден із суперників не зміг перевершити його попередній час. Проте вже на початку дистанції сталася катастрофа. Спортсмен припустився помилки на одній із перших жердин, де його лижі розвернуло, і він вилетів із траси.

Траса в Борміо того дня виявилася надзвичайно підступною: під час першої спроби більше половини учасників не змогли дістатися фінішу. Макграт був одним із небагатьох, хто бездоганно подолав перший етап, але «Стельвіо» не підкорилася у другому заїзді. У підсумку, після дискваліфікації лідера, золото здобув Лоїк Мейяр, срібло дісталося австрійцю Фабіо Гштрайну, а бронзу виборов партнер Атле по команді Генрік Крістофферсен. Попри п'яте місце у гігантському слаломі, саме цей виліт у коронній дисципліні став для Макграта головним болем цих Ігор.

Втеча від камер до лісу

Реакція Макграта на поразку приголомшила глядачів та журналістів. Замість того, щоб спуститися до фінішної зони для обов'язкових коментарів, спортсмен у стані емоційного шоку викинув свої палиці, зняв лижі та переліз через захисну сітку. Він попрямував у бік лісу на сусідню стежку, де просто ліг на сніг наодинці, закриваючи обличчя руками. Камери зафіксували цей момент глибокого відчаю, поки золото офіційно переходило до швейцарця Лоїка Мейяра. Пізніше Макграт пояснив, що йому «просто потрібен був час для себе», щоб усвідомити: наступний шанс на олімпійську нагороду з'явиться лише через чотири роки, коли йому буде вже 29.

Особистий тягар гірськолижника

Для Атле Льє Макграта ці Ігри мали особливе значення. У день церемонії відкриття Олімпіади-2026 пішов із життя його дідусь, якому він присвятив зворушливий пост у соцмережах, пообіцявши віддати всі сили заради його пам'яті. «Це не найгірший момент у моєму житті, бо я втратив важливу людину, але це найгірший момент у моїй кар'єрі», – зізнався гірськолижник увечері в готелі збірної. Він сподівався, що перемога допоможе йому пройти через період трауру, тому неможливість завершити справу до кінця стала для нього подвійним ударом.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що український гірськолижник Дмитро Шеп'юк завершив змагання в слаломі Олімпіади 2026 з рекордом України

Теги: Олімпіада гірські лижі

