В Індії 219 важкоатлетів знялися зі змагань, бо дізналися про приїзд допінг-офіцерів

У Індії допінг-тестування зазвичай не проводиться на чемпіонатах рівня штатів

Втеча учасників зробила змагання неконкурентними

219 спортсменів знялися зі змагань з важкої атлетики в Індії, коли дізналися про приїзд на змагання співробітників антидопінгової агенції країни. Про це повідомляє Amar Ujala.

Чемпіонат проходив у місті Модінагар, штат Уттар-Прадеш. Незадовго до його початку штангістам повідомили про допінг-контроль. У результаті 219 осіб із заявлених 519 відмовилися від участі.

Зазначимо, що у Індії допінг-тестування зазвичай не проводиться на чемпіонатах рівня штатів.

Через різке скорочення заявки чоловічі та жіночі турніри у багатьох вагових категоріях або не відбулися, або пройшли за участю одного чи двох спортсменів.

Наприкінці 2023 року схожий випадок стався на молодіжному чемпіонаті Делі з легкої атлетики – після прибуття допінг-офіцерів із фінального забігу на 100 метрів серед чоловіків знялися сім із восьми учасників.

На старт вийшов лише Лаліт Кумар: після забігу його все одно протестували та виявили заборонений дростанолон – речовину, яка прискорює обмін речовин. Його дискваліфікували на чотири роки.