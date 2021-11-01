Українець Захареєв вийшов до чвертьфіналу чемпіонату світу з боксу

Весною спортсмен з Одещини став найсильнішим на першості планети серед молоді

Боксер Юрій Захареєв, який у квітні став чемпіоном світу серед молоді, успішно долає турнірну дистанцію і на дорослому рівні. 19-річний спортсмен з Одещини виступає у ваговій категорії жо 71 кг і в 1/8 фіналу здолав непростого іспанця Юбоя Сіссоко.

Сіссоко мав перевагу в зрості і довжині рук, проте Юрій зумів змусити суперника здебільшого захищатися і здобув переконливу перемогу. Всі судді були на боці укараїнця – 5:0.

В 1/4 фіналу Захареєв зустрінеться з казахом Асламбеком Шимбиргеновим.