Зірковий Лукаку отримав шалений штраф від «Наполі»

Святослав Василик
glavcom.ua
Ромелу Лукаку поїхав в розташування збірної Бельгії і затримався через травму
фото: REUTERS

Бельгієць на 20 днів запізнився в клуб

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку отримав величезний штраф від свого клубу «Наполі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Football Italia.

За що покарали Лукаку

Напередодні Лукаку повернувся в розташування «Наполі» після несанкціонованої відпустки. Наприкінці березня форвард поїхав у розташування збірної Бельгії, проте там лікарі виявили, що травма 32-річногно форварда ще не до кінця залікована.

Після цього Лукаку мав повернутися в «Наполі», проте без дозволу клубу залишився в Бельгії та самостійно відновлювався після травми, ігноруючи вимоги клубу повернутися в Італію. «Наполі» вимагало, щоб Лукаку повернувся до команди 31 березня, однак він приїхав аж 19 квітня.

За це форвард був оштрафований на 150 тисяч євро, що становить 20% його місячної зарплати. Про плани тренерського штабу «Наполі» використати форварда в останніх турах італійської Серії A наразі невідомо.

Лукаку в нинішньому сезоні провів лише сім поєдинків, у яких відзначився одним голом. Левову частку сезону гренадер пропустив через отриману під час передсезонки травму. Контракт бельгійця з «Наполі» чинний до літа 2027 року.

До слова, туринський «Ювентус» продовжив контракт із керманичем команди Лучано Спаллетті. Нова угода головного тренера з «Юве» розрахована до літа 2028 року. Зарплата фахівця складе орієнтовно 6 млн євро за сезон.

Паралельно «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.

Читайте також

Фанати «містян» поглузували з блогера-вболівальника
«Знову другі»: вболівальники «Манчестер Сіті» епічно зірвали зйомки фанату «Арсенала»
23 березня, 18:18
Мірчі Луческу стало зле напередодні спарингу національної команди
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Нападник балканської збірної і німецького «Штутгарта» виконає свою обіцянку після перемоги Боснії і Герцеговини над Італією
Футболіст збірної Боснії витратить 300 тисяч євро на святкування виходу на Мундіаль
3 квiтня, 19:05
Младен Бартуловіч отримав визнання оглядачів УПЛ
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Аркадіум Мілік фактично пропустив два роки
Багатостраждальний нападник гранда чемпіонату Італії зазнав нової травми
15 квiтня, 17:49
Андрій Ярмоленко (в центрі) мчить до рекорду всіх часів
«Динамо» – «Зоря». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ Реклама
17 квiтня, 13:41
Ендрю Робертсон у футболці збірної Шотландії
Ветеран «Ліверпуля» домовився про контракт із новим клубом – інсайдер
19 квiтня, 15:59
«Ротен» підкорили національну вершину
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
19 квiтня, 21:14
Підопічні Володимира Шарана зазнали фіаско
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59

Новини

Зеленський зустрівся з 17-річним шахістом, який сенсаційно став чемпіоном Європи
Зеленський зустрівся з 17-річним шахістом, який сенсаційно став чемпіоном Європи
НБА назвала найкращого захисника сезону
НБА назвала найкращого захисника сезону
Амосов вперше потрапить в рейтинг UFC, замінивши знаменитого бійця
Амосов вперше потрапить в рейтинг UFC, замінивши знаменитого бійця
Зірковий Лукаку отримав шалений штраф від «Наполі»
Зірковий Лукаку отримав шалений штраф від «Наполі»
У Мілані була викрита мережа ескорт-послуг: серед клієнтів – гравці Серії А і пілот Формули-1
У Мілані була викрита мережа ескорт-послуг: серед клієнтів – гравці Серії А і пілот Формули-1
«Манчестер Юнайтед» знайшов зіркову заміну Каземіро – ЗМІ
«Манчестер Юнайтед» знайшов зіркову заміну Каземіро – ЗМІ

Новини

Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
