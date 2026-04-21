Зірковий Лукаку отримав шалений штраф від «Наполі»

Ромелу Лукаку поїхав в розташування збірної Бельгії і затримався через травму

Бельгієць на 20 днів запізнився в клуб

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку отримав величезний штраф від свого клубу «Наполі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Football Italia.

За що покарали Лукаку

Напередодні Лукаку повернувся в розташування «Наполі» після несанкціонованої відпустки. Наприкінці березня форвард поїхав у розташування збірної Бельгії, проте там лікарі виявили, що травма 32-річногно форварда ще не до кінця залікована.

Після цього Лукаку мав повернутися в «Наполі», проте без дозволу клубу залишився в Бельгії та самостійно відновлювався після травми, ігноруючи вимоги клубу повернутися в Італію. «Наполі» вимагало, щоб Лукаку повернувся до команди 31 березня, однак він приїхав аж 19 квітня.

За це форвард був оштрафований на 150 тисяч євро, що становить 20% його місячної зарплати. Про плани тренерського штабу «Наполі» використати форварда в останніх турах італійської Серії A наразі невідомо.

Лукаку в нинішньому сезоні провів лише сім поєдинків, у яких відзначився одним голом. Левову частку сезону гренадер пропустив через отриману під час передсезонки травму. Контракт бельгійця з «Наполі» чинний до літа 2027 року.

