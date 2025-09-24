Святкування гола завершилося вилученням. Як гравець «Ліверпуля» підвів команду
Юго Екітіке ледь не став антигероєм гри
«Ліверпуль» переміг «Саутгемптон» у матчі Кубка англійської ліги – 2:1. Гра також запам'яталася дивним вчинком гравця господарів поля Юго Екітіке, повідомляє «Главком».
Гра третього раунду Кубку англійської ліги проходила на стадіоні «Енфілд».
Александер Ісак відкрив рахунок на 43-й хвилині з передачі Федеріко К'єзи та вивів «Ліверпуль» вперед. Це перший гол шведського форварда за клуб.
Ші Чарльз на 76-й зрівняв рахунок.
Юго Екітіке, який вийшов замість Ісака після перерви, забив гол на 85-й також з передачі К'єзи.
Однак, француз був вилучений після свого гола, отримавши другу жовту за зняту під час святкування футболку.
Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
Коментарі — 0