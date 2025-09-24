Святкування гола завершилося вилученням. Як гравець «Ліверпуля» підвів команду

Екітіке був вилучений після свого гола, отримавши другу жовту за зняту під час святкування футболку

Юго Екітіке ледь не став антигероєм гри

«Ліверпуль» переміг «Саутгемптон» у матчі Кубка англійської ліги – 2:1. Гра також запам'яталася дивним вчинком гравця господарів поля Юго Екітіке, повідомляє «Главком».

Гра третього раунду Кубку англійської ліги проходила на стадіоні «Енфілд».

Александер Ісак відкрив рахунок на 43-й хвилині з передачі Федеріко К'єзи та вивів «Ліверпуль» вперед. Це перший гол шведського форварда за клуб.

Ші Чарльз на 76-й зрівняв рахунок.

Юго Екітіке, який вийшов замість Ісака після перерви, забив гол на 85-й також з передачі К'єзи.

Однак, француз був вилучений після свого гола, отримавши другу жовту за зняту під час святкування футболку.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».