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Сумоїстка з Криму Давидко заочно отримала 12 років в’язниці за допомогу армії РФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Сумоїстка з Криму Давидко заочно отримала 12 років в’язниці за допомогу армії РФ
Ольга Давидко стала першою в історії України чемпіонкою світу з сумо

У серпні 2016 року Давидко отримала громадянство Росії

В Україні заочно засудили до 12 років позбавлення волі за виправдання військової агресії РФ і фінансування російських збройних сил спортсменку з Криму. Про це інформує пресслужба Служби безпеки України.

Згідно з інформацією «Главкому», мова йде про сумоїстку Ольгу Давидко.

«За даними слідства, фігурантка надає «адресну» допомогу 15 окупаційним угрупуванням та «опікується» шпиталями, де лікуються поранені російські військові. Серед іншого, ворожа поплічниця організувала виробництво консервованих харчових раціонів, які разом з технікою та амуніцією регулярно передає рашистам. Крім того, вона веде активну публічну діяльність, виступає у прокремлівських медіа, закликає підтримувати армію РФ та виправдовує військову агресію Росії», – зазначають у Головному управлінні СБУ в Криму.

Оскільки спортсменка перебуває на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, у серпні 2016 року Давидко прийняла громадянство Росії та заявила, що завершує свої виступи за збірну України з сумо.

Ольга Давидко стала першою в історії України чемпіонкою світу з сумо. Спортсменка брала участь у реаліті-шоу «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка 2004 року Наталія Скакун, яка нині очолює жіночу збірну України з важкої атлетики, поділилася історією своєї підопічної, мати якої живе в окупованому Бердянську.

В інтерв'ю NV легендарна важкоатлетка розповіла, що українка намагалася вивезти маму з окупації, але та категорично відмовилася. Цікаво, що після серйозної травми коліна жінка погодилася поїхати в Запоріжжя, де їй зробили операцію. Однак, після відновлення, вона вирішила повернутися назад у Бердянськ.

«У нас тренується дівчина із Запоріжжя. Цікаво, що її мама зараз живе в окупованому Росією Бердянську й почувається там комфортно. Дівчина досі спілкується з нею телефоном, і їхні розмови часто перетворюються на сварки через різні погляди. Моя підопічна хотіла вивезти маму з окупованої території, але та категорично відмовилася, заявивши, що їй там добре. Вона вважає себе частиною Росії.

Найцікавіше сталося, коли ця жінка серйозно травмувала коліно. Спортсменка зібралася, поїхала в окупований Бердянськ і вивезла маму на підконтрольну Україні територію. У Запоріжжі їй зробили операцію й допомогли відновитися. Однак, коли їй стало краще, вона вирішила повернутися назад в окупацію. Це виглядає дуже дивно, але моя підопічна не могла залишити маму в біді, навіть якщо їхні погляди кардинально різні», – сказала Скакун.

Нагадаємо, веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію.

В інтерв'ю російським пропагандистам з RT вона заявила, що «вона росіянка», а також розповіла, як потрапила до Москви.

«Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна.

Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому мною була придбана туристична путівка до Чехії. Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину.

Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва», – сказала Жалінська.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому чемпіонаті України в 2024 році на її рахунку дві бронзи та срібло, в 2023 році вона мала чотири золота.

Теги: сумо Крим війна СБУ

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