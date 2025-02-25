Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з карате

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з карате
Сили оборони ліквідували Петренка 16 лютого 2025 року

У 2012 році окупант Петренко посів 4 місце на чемпіонаті Європи з карате

Сили оборони ліквідували титулованого російського каратиста Володимира Петренка. Про це інформує «Главком».

Володимир Петренко народився в 1996 році. Був кандидатом у майстри спорту Росії, володарем коричневого пояса з Кіокусінкай карате (1 кю).

Петренко був переможцем та призером Всеросійських змагань у Москві, Самарі, Чебоксарах, чемпіоном Приволзького федерального округу, чемпіоном Росії 2012 року. У 2012 році він також посів 4 місце на чемпіонаті Європи з карате.

Петренко мав офіцерське звання. Сили оборони ліквідували його 16 лютого 2025 року.

В окупанта залишилася дружина та чотиримісячна донька.

Нагадаємо, Сили оборони в Білгородській області ліквідували 19-річного футболіста з Криму Романа Маркова.

Роман Марков народився 2 червня 2005 року в українській Керчі. Вже у віці 5-ти років там же він почав займатися футболом.

«Вже у 5 років він почав займатися спортом під керівництвом Жукова, а потім грав за ФК «Грифон», «Легіон» та «Авангард». Роман Марков захищав честь Керчі у команді в Чемпіонаті Криму та виступав на всеросійських турнірах. Неодноразово юний футболіст забирав номінації, як «найкращий захисник», забирав усі верхові м’ячі», – йдеться у дописі керченського ЗМІ.

У 2024 році Марков закінчив навчання у Судномеханічному технікумі у Керчі.

Вже у січні 2025 року у соцмережі Вконтакте з’явилася інформація про загибель футболіста. Зокрема, зазначалося, що це сталося 22 січня 2025 року в Білгородській області, а сам ліквідований окупант був строковиком.

Як повідомлялося, захисниками України у Курській області був ліквідований окупант Олександр Рудь – дворазовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон Росії з шотокан карате-до.

Зазначається, що також у РФ Рудю був присвоєний спортивний розряд «майстер спорту міжнародного класу».

Наразі в соціальних мережах, російських ЗМІ та на сайтах спортивних федерацій відсутня точна інформація про дату, місце та обставини загибелі Рудя. Ймовірно, це пов’язано з тим, що окупанта було ліквідовано на території Курської області.

2 лютого у російському Майкопі був проведений турнір, присвячений пам’яті окупанта Рудя. У коментарі до відео з турніру росіяни вперше визнали, що загарбник був ліквідований на території Курської області.

Теги: карате війна окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська федерація карате виключила Євгена Пилипюка зі свого складу та зі складу національної й молодіжної збірних України
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
26 сiчня, 17:39
За сумлінне виконання військового обов’язку у 2024 році був відзначений Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Хрест хоробрих»
Неодноразово рятував життя побратимів. Згадаймо Михайла Корла
3 лютого, 09:00
Українські військові знищили гаубицю окупантів
Українські бійці показали, як знищують техніку окупантів на Покровському напрямку
4 лютого, 16:41
Зруйновано частину будівлі міськради. Зеленський показав наслідки атаки на Ізюм
Зруйновано частину будівлі міськради. Зеленський показав наслідки атаки на Ізюм
4 лютого, 13:44
Так, на сесії мало пройти обговорення таких питань як: ліквідація комунального закладу МСЕК, залучення коштів для реконструкції обласного медзакладу
У Черкасах депутати проігнорували сесію облради. Голова ОВА оголосив про її недієздатність
7 лютого, 14:19
Дрони шпигували за базою Бундесверу, де тренувалися українські бійці
Шпигунський скандал у Німеччині: невідомі дрони кружляли над базою, де тренувалися ЗСУ
9 лютого, 15:57
Володимир Зеленський під час інтерв'ю
Зеленський пояснив, що втратить Україна, якщо проведе зараз вибори
9 лютого, 22:02
Минулого року в Росії було затримано 30 громадян Латвії
Одна із країн Європи заборонить туристичні поїздки до Росії та Білорусі
15 лютого, 03:44
Президент США Дональд Трамп виступає перед журналістами у маєтку Мар-а-Лаго
«Це був би гарний жест»: Трамп про розміщення європейських миротворців в Україні
19 лютого, 00:13

Новини

ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з карате
ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з карате
Чи змінив громадянство гімнаст Ковтун? Відповідь Мінмолодьспорту
Чи змінив громадянство гімнаст Ковтун? Відповідь Мінмолодьспорту
Олімпійський чемпіон Нагорний та шахіст-зрадник Карякін потрапили під санкції ЄС
Олімпійський чемпіон Нагорний та шахіст-зрадник Карякін потрапили під санкції ЄС
Росіянка Махмудова, яка незаконно відвідувала Крим, стала чемпіонкою Європи зі стрільби з лука
Росіянка Махмудова, яка незаконно відвідувала Крим, стала чемпіонкою Європи зі стрільби з лука
Масстарт на чемпіонаті світу з біатлону 2025: як фінішували українці
Масстарт на чемпіонаті світу з біатлону 2025: як фінішували українці
Український гімнаст Чепурний здобув дві нагороди на Кубку світу
Український гімнаст Чепурний здобув дві нагороди на Кубку світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
29K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
14K
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату
11K
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
11K
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua