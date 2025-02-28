Невідомі напали на лідера російського гурту, який давав концерти у «ДНР»

Євген Долганов підтримував війну проти України та допомагав окупантам

Російський неонацист перебуває у важкому стані

У Росії було вчинено напад лідера ультраправого гурту «Русский стяг» Євгена Долганова. Він перебуває у важкому стані в лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Долганов заснував «Русский стяг» на початку нульових, відкрито сповідуючи неонацистські переконання. Він був членом «Русского национального единства» і співпрацював із забороненим у Росії «Націонал-соціалістичним товариством».

Гурт «Русский стяг» набув популярності в колах ультраправих, і щонайменше 15 їхніх пісень увійшли до списку екстремістських матеріалів.

Після повномасштабного вторгнення росіянин підтримав російську агресію проти України. Зокрема, він виступав на Донбасі та співпрацював із групою «Еспаньола», за що отримував державні подяки

«Еспаньола» – це російське збройне формування, що воює проти України. Воно було створено навесні 2022 року у складі батальйону «Восток» так званої «ДНР».З 2023 року набір в «Еспаньолу» ведеться через приватну військову компанію «Редут».

Починаючи з 2024 року формування увійшло до структури «Добровольчого корпусу» Міністерства оборони РФ як 88-та розвідувально-диверсійна бригада.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії звинуватила українську розвідку в підготовці вбивства митрополита Сімферопольського та Кримського Тихона (Шевкунова).

До слова, у Головному управлінні по боротьбі з економічною злочинністю і корупцією МВС Росії вранці 27 лютого було знайдено тіло полковника поліції Євгена Головатого.