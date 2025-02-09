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У машини кортежу президента Сербії на ходу відлетіло колесо (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У машини кортежу президента Сербії на ходу відлетіло колесо (відео)
Сербський лідер не постраждав
фото з відкритих джерел

Сербський лідер Вучич не постраждав

Під час руху кортежу президента Сербія Александара Вучича, у одного з автомобілей, в якому перебував сербський лідер, відвалилось колесо. Він не постраждав. Про це повідомляє видання Еuronews.


 
Про інцидент розповів сам президент Вучич 8 лютого на мітингу в Кікінді. Він жартома сказав, що дорогою до Мокрина у нього лопнуло колесо. Однак виявляється, що ця ситуація могла перетворитись на трагедію.

На записі відеореєстратора видно, що в транспортного засобу, в якому їхав президент, могло не спуститися колесо, а відвалитися ціле колесо. Це броньований автомобіль, спеціально розроблений для перевезення чиновників, тому наразі незрозуміло, як стався цей інцидент.

Оточення президента оперативно відреагувало і великої аварії вдалося запобігти, ніхто не постраждав, а що насправді сталося, встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, у травні 2024 року сербська влада заарештувала особу, яка погрожувала безпеці президента Александара Вучича після нападу на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

До слова, минулого року у жовтні резидент Сербії Александар Вучич заявив, що вперше за 2,5 роки поговорив із главою Росії Володимиром Путіним. Приводом для розмови стало відзначення 80-ї річниці визволення Белграда. Вучич заявив, що у них з Путіним була «хороша, відкрита, довга та змістовна розмова».

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Теги: Сербія президент ДТП

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