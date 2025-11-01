Атака на Миколаїв: є загиблий, 15 постраждалих

Російські війська атакували місто зранку 1 листопада, ДСНС ліквідувала наслідки удару

Зранку 1 листопада російські війська завдали ракетного удару по місту Миколаєву. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, а ще 15 громадян, серед яких є дитина, зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На місці влучання оперативно працювали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій для ліквідації небезпечних наслідків.

Рятувальники проводили роботи зі змивання розлитого пального за допомогою води та повітряно-механічної піни, щоб запобігти можливому загорянню. До роботи також залучалися фахівці-хіміки та піротехнічні розрахунки ДСНС.

Постраждалим надавали допомогу медичні працівники та волонтери Червоного Хреста. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Як відомо, поліція Чернігівської області документує наслідки російських атак, здійснених 31 жовтня та в ніч проти 1 листопада, внаслідок яких постраждала цивільна інфраструктура та є поранена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Як повідомляють правоохоронці, з 31 жовтня росіяни атакували місто Корюківку безпілотниками. Внаслідок удару поранень зазнала 66-річна місцева мешканка. Також пошкоджено сільгосппідприємство та інші об'єкти цивільної інфраструктури.