Клуб «Епіцентр-Подоляни» вийшов до 1/16 фіналу Кубка Виклику

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Клуб «Епіцентр-Подоляни» вийшов до 1/16 фіналу Кубка Виклику
У 1/16 фіналу на чемпіонів України чекають матчі проти переможця пари «Караджордже» – «Крка»

В 1/32 фіналу чоловічого волейбольного Кубка Виклику український клуб здолав «Анортосіс»

Волейбольний клуб «Епіцентр-Подоляни» крокує до 1/16 фіналу Кубка Виклику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

В 1/32 фіналу чоловічого волейбольного Кубка Виклику український клуб зустрічався з кіпрським «Анортосісом». Обидва поєдинки цього протистояння завершились перемогою «Епіцентру-Подоляни» з рахунком 3:0.

У 1/16 фіналу на чемпіонів України чекають матчі проти переможця пари «Караджордже» – «Крка». У першій грі цієї пари перемогу з рахунком 3:2 здобули серби.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

