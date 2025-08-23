Яка «корона» у харків'ян? В TikTok завірусилося жартівливе патріотичне відео

«Харківська статуя свободи»: жителька міста створила вірусне відео з «короною» з прапорів

Харків, попри регулярні російські обстріли, не втрачає ані креативності, ані почуття гумору. Підтвердженням цьому стало вірусне відео, яке набуло популярності в мережі. У ньому харків'янка створила оптичну ілюзію, перетворивши інсталяцію з прапорів на справжню «корону». Про це повідомляє «Главком».

Відео, опубліковане в TikTok, було знято на Майдані Конституції, який прикрасили інсталяціями з українськими прапорами до Дня Прапора та Дня Незалежності. Авторка використала ракурс камери так, що конструкція у певний момент створила «корону» на її голові.

У такий спосіб вона іронічно обіграла фразу «корона на голові». У підписі до відео дівчина зазначила: «Та немає у харків'ян корони на голові, не вигадуй». Цим вона показала, яка насправді «корона» є у жителів міста – символ любові та гордості за свою країну.

Відео набуло великої кількості переглядів, поширень та схвальних коментарів. Користувачі мережі назвали його «Харківською статуєю свободи», висловлюючи захоплення креативністю та незламністю харків'ян. Жителі міста пишуть, що теж планують робити подібні патріотичні фото та відео.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора, який щорічно відзначається 23 серпня. У своєму зверненні глава держави наголосив на значенні синьо-жовтого стяга як символу свободи, єдності та незламності нації, особливо в умовах повномасштабної війни.