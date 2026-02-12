Головна Світ Політика
За 2000 км від України. У Республіці Комі безпілотники атакували НПЗ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За 2000 км від України. У Республіці Комі безпілотники атакували НПЗ
Російський «Лукойл-Ухтанефтепереработка» розташований за тисячі кілометрів від України
Нафтопереробний завод у місті Ухта бере участь у постачанні паливно-мастильних матеріалів армії РФ

На нафтопереробному заводі «Лукойл-Ухтанефтепереработка» у місті Ухта Республіка Комі пролунали потужні вибухи. Видніється величезний стовп диму. Про це повідомляє «Главком».

За даними Osint-фахівців, безпілотники уразили потужності НПЗ, який розташований за понад 2 тис. км від України. Обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.

За словами місцевих, щонайменше три безпілотники досягли цілі, уразивши потужності підприємства.

Варто зазначити, що затверджена потужність нафтопереробного заводу «Лукойл-Ухтанефтепереработка» становить 3,980 млн тонн нафти на рік. У технологічну схему підприємства входять установки з первинної переробки нафти АТ-1, АВТ, установка з виробництва компонента високооктанового бензину 35-11/ 300-95 з блоком ізомеризації, установка отримання високоякісного гідроочищеного і гідродепарафінованого дизельного палива ГДС-850, установка вісбрейкінг і установка з виробництва бітумів різних марок і, найбільш масових, бітумів дорожніх поліпшених.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту енергоресурсів у 2026 році можуть скоротитися до близько 22% усіх надходжень до федерального бюджету, тоді як раніше цей показник становив 40-50%.

До слова, У ніч на 11 лютого 2026 року Сили оборони здійснили масштабну серію ударів по стратегічних об'єктах агресора. Географія уражень охоплює як територію РФ, так і тимчасово окуповані території України.

Теги: нафта росія

