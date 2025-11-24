«Сумний» виступ: клуб відшкодував фанатам вартість квитків після розгромної поразки

Минулого року команда з Істборна боролася за підвищення у класі, посівши третє місце у своїй конференції

Керівництво «Істборна» намагалося втамувати незадоволення вболівальників після результату матчу

«Істборн Боро», клуб із шостого за силою дивізіону Англії, став об'єктом обговорень після того, як його гравці вирішили повернути кошти вболівальникам, які вирішили відвідати невдалий матч для команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

У суботу 45 найбільш відданих уболівальників здійснили довгу десятигодинну поїздку через південне узбережжя, щоб побачити, як їхня команда зазнала розгромної поразки з рахунком 7:0 від «Торкі Юнайтед». До перерви «Істборн» вже пропустив чотири голи.

Власник клубу Саймон Леслі в інтерв'ю BBC Radio Sussex розповів, що рішення було прийняте вже у перерві матчу, ще до того, як суперники забили ще три м'ячі у другому таймі. «Після сьогоднішнього неприйнятного результату гравці «Істборн Боро» компенсують вартість квитків на матч усім фанатам, які подорожували», – повідомив клуб у своїй заяві.

Незважаючи на благородний жест команди, яка спробувала хоч якось владнати ситуацію, ця ініціатива не приборкала гніву вболівальників, які шаленим чином критикували футболістів. Наступного дня клубу довелося оприлюднив ще одну заяву: «Протягом останніх 12 годин деякі коментарі, спрямовані на наших гравців, персонал та клуб, перетворилися з розчарування на особисту ненависть, і я не дозволю цьому залишитися без відповіді. Існує чітка межа між критикою та образою, і деякі люди її перетнули. Ви можете ставити під сумнів рішення, ви можете очікувати кращої гри, але ви не можете атакувати людей огидними, особистими коментарями. Це не змусить команду грати краще. Це не допоможе клубу рухатися вперед».

«Істборн Боро» нараз посідає передостаннє місце у турнірній таблиці Південної Національної Ліги.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».