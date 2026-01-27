Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Прихильниця Лукашенка буде суперницею Світоліної у півфіналі Australian Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Прихильниця Лукашенка буде суперницею Світоліної у півфіналі Australian Open
Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком

Соболенко підписувала листа на підтримку Лукашенка

Визначилася суперниця Еліни Світоліної у півфіналі Australian Open. Про це повідомляє «Главком».

За вихід до фіналу Еліна зіграє проти скандальної першої ракетки світу білоруски Аріни Соболенко.

Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.

Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Нагадаємо, Еліна Світоліна впевнено переграла третю ракетку світу Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open-2026 та вперше в кар’єрі дісталася півфіналу турніру

Теги: Олександр Лукашенко Еліна Світоліна Аріна Соболенко теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Син Лукашенка увійшов до списку стипендіатів за розпорядженням президента Білорусі
Лукашенко призначив своєму синові стипендію за «обдарованість»
8 сiчня, 08:17
Костюк продовжує перемагати у Брісбені
Костюк перемогла прихильницю Путіна на турнірі в Брісбені
9 сiчня, 12:50
Prep School є пілотним освітнім проєктом Фонду Марти Костюк
Фонд Марти Костюк запустив проєкт для підготовки юних тенісистів до навчання за кордоном
13 сiчня, 12:20
Раоніч у 2011 році став одним з найуспішніших кваліфаєрів на турнірах серії Грендслем: він дістався до четвертого кола Australian Open
Слідом за Вавринкою. Колишній третій тенісист світу Раоніч завершив кар'єру
14 сiчня, 02:02
Дарія Касаткіна відмовилася від російського громадянства
Депутат Думи порівняв з повією тенісистку, яка відмовилася від російського громадянства
17 сiчня, 22:29
У 2022 році Шнайдер в Instagram ставила лайки під дописами на підтримку війни
Прихильниця Путіна стане наступною суперницею Світоліної на Australian Open
21 сiчня, 09:56
Андрєєва славиться різними вибриками на корті і поза ним
Росіянка Андрєєва могла порушити правила після перемоги у матчі Australian Open
22 сiчня, 12:10
Минулого року Кіченок і Ніномія виграли два титули на турнірах WTA250
Лише одна українка пройшла до другого кола парного розряду на Australian Open
22 сiчня, 21:55
Світоліна здобула перемогу у двох сетах
Australian Open: Світоліна відправила додому ще одну прихильницю Путіна
25 сiчня, 13:43

Новини

Прихильниця Лукашенка буде суперницею Світоліної у півфіналі Australian Open
Прихильниця Лукашенка буде суперницею Світоліної у півфіналі Australian Open
Все закінчилося розгромом. Як Світоліна провела поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
Все закінчилося розгромом. Як Світоліна провела поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади
Коваль зібрала 10 підбирань у матчі заокеанської NCAA
Коваль зібрала 10 підбирань у матчі заокеанської NCAA
Було жорстко. Усик взяв участь у тренуванні «Полісся»
Було жорстко. Усик взяв участь у тренуванні «Полісся»
Став відомий склад збірної України на Олімпіаду-2026
Став відомий склад збірної України на Олімпіаду-2026

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua