Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Литва – Україна: де дивитися поєдинок Євро-2026 з футзалу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Литва – Україна: де дивитися поєдинок Євро-2026 з футзалу
У стартовому поєдинку чемпіонату Європи-2026 синьо-жовті поступилися збірній Вірменії

Поєдинок Литва – Україна відбудеться в Каунасі на «Жальгіріс-Арені» та розпочнеться о 17:00 за київським часом

Сьогодні, 25 січня 2026 року, збірна України з футзалу проведе свій другий матч на Євро-2026 – проти одного з господарів турніру, команди Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У стартовому поєдинку чемпіонату Європи-2026 синьо-жовті поступилися збірній Вірменії з рахунком 1:2.

До плей-оф чемпіонату Європи виходять по дві команди з кожної групи, тож матч проти литовців матиме для підопічних Олександра Косенка вирішальне значення.

Збірна Литви посідає 35-те місце в рейтингу УЄФА та вперше у своїй історії виступає на Євро – як один із господарів турніру. У стартовому турі литовці дебютували з результативної нічиєї в матчі з Чехією – 3:3.

Поєдинок відбудеться в Каунасі на «Жальгіріс-Арені» та розпочнеться о 17:00 за київським часом. Пряму трансляцію матчу забезпечить платформа Megogo.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).

Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – «Євробус», Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія), Микола Микитюк («Рібера Наварра», Іспанія).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нєвєдров народився у РФ, але отримав громадянство Вірменії у 2021 році
УАФ звернулася до УЄФА через вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України
23 сiчня, 18:07
Нєвєдров народився у РФ, але отримав громадянство Вірменії у 2021 році
Вірменський футзаліст обматюкав Україну після гри Євро-2026
23 сiчня, 09:35
Збірна України з футзалу стартує на Євро-2026 матчем проти вірменів
Україна – Вірменія: букмекери назвали фаворита гри Євро-2026 з футзалу
22 сiчня, 14:29
Сьогодні, 22 січня 2026 року, збірна України з футзалу стартує на Євро-2026
Чотири півфінали й два срібла. Історія виступів України на чемпіонатах Європи з футзалу
22 сiчня, 14:23
Синьо-жовті потрапили до групи B, де їхнім першим суперником стане команда Вірменії
Україна – Вірменія: де дивитися гру Євро-2026 з футзалу
22 сiчня, 10:56
У словенському місті Вргніка на синьо-жовтих чекає заключний етап підготовки до Євро-2026
Збірна України з футзалу прибула до Словенії для проведення контрольного матчу
16 сiчня, 12:57
Збірна України продовжує готуватися до Євро-2026
Збірна України з футзалу оголосила склад на збір перед Євро-2026
9 сiчня, 13:00
Україна продовжує підготовку до Євро-2026
Збірна України з футзалу проведе товариський матч зі Словенією
5 сiчня, 13:44
Марія Мисловська працювала на першому в історії футзалу Чемпіонаті світу серед жінок
Арбітриня Мисловська може стати найкращою суддею у 2025 році
1 сiчня, 19:05

Новини

Скелелаз з США піднявся на 500-метровий хмарочос без страховки
Скелелаз з США піднявся на 500-метровий хмарочос без страховки
Литва – Україна: де дивитися поєдинок Євро-2026 з футзалу
Литва – Україна: де дивитися поєдинок Євро-2026 з футзалу
Усі українські юніори пройшли до другого кола Australian Open
Усі українські юніори пройшли до другого кола Australian Open
Україна увійшла до п'ятірки найсильніших сингл-міксту на Кубку світу з біатлону
Україна увійшла до п'ятірки найсильніших сингл-міксту на Кубку світу з біатлону
Марусяк завершив польотний чемпіонат світу на 29-й позиції
Марусяк завершив польотний чемпіонат світу на 29-й позиції
Зірка світової художньої гімнастики поїхала тренуватися до Росії
Зірка світової художньої гімнастики поїхала тренуватися до Росії

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua