Литва – Україна: де дивитися поєдинок Євро-2026 з футзалу

Поєдинок Литва – Україна відбудеться в Каунасі на «Жальгіріс-Арені» та розпочнеться о 17:00 за київським часом

Сьогодні, 25 січня 2026 року, збірна України з футзалу проведе свій другий матч на Євро-2026 – проти одного з господарів турніру, команди Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У стартовому поєдинку чемпіонату Європи-2026 синьо-жовті поступилися збірній Вірменії з рахунком 1:2.

До плей-оф чемпіонату Європи виходять по дві команди з кожної групи, тож матч проти литовців матиме для підопічних Олександра Косенка вирішальне значення.

Збірна Литви посідає 35-те місце в рейтингу УЄФА та вперше у своїй історії виступає на Євро – як один із господарів турніру. У стартовому турі литовці дебютували з результативної нічиєї в матчі з Чехією – 3:3.

Поєдинок відбудеться в Каунасі на «Жальгіріс-Арені» та розпочнеться о 17:00 за київським часом. Пряму трансляцію матчу забезпечить платформа Megogo.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).

Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – «Євробус», Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія), Микола Микитюк («Рібера Наварра», Іспанія).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3