Машина протаранила натовп у Лейпцигу: деталі інциденту

Єгор Голівець
фото: MDR

У центрі німецького Лейпцига автомобіль в’їхав у групу людей. За попередніми даними поліції, постраждали кілька осіб, однак точну кількість потерпілих наразі не уточнюють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Zeit.

Інцидент стався на вулиці Гріммайшештрассе, яка з’єднує площу Аугустусплац із центральною частиною міста. За словами представників поліції, автомобіль проїхав через пішохідну зону, спричинивши хаотичну ситуацію.

За інформацією місцевих медіа, пошкоджений позашляховик Volkswagen рухався від площі Аугустусплац у напрямку Томаскірхгоф. На місце події прибули численні карети швидкої допомоги, а також медичний гелікоптер.

Очевидці повідомляють про важкі травми у кількох людей. За їхніми словами, деяким постраждалим знадобилася реанімація. Також з’являлася інформація про можливу загибель щонайменше однієї людини, однак офіційного підтвердження цьому поки немає.

Поліція зазначає, що наразі загрози для населення немає, проте центр міста частково перекритий. До роботи залучено спеціальні служби, а лікарні повідомляють про масове надходження постраждалих.

Правоохоронці поки не уточнюють, чи був наїзд умисним, чи йдеться про дорожньо-транспортну пригоду. Обставини інциденту встановлюються.

Нагалаємо, що у Берліні правоохоронці затримали громадянина Казахстану, якого підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб. 

За даними слідства, затриманий перебував у контакті з російською спецслужбою щонайменше з травня 2025 року та передавав своєму куратору інформацію різного характеру.

