Призери Паралімпіади з РФ провели пропагандистську зустріч з російським окупантом

Під час зустрічі з російськими паралімпійцями Гришин вручив їм та їхнім тренерам почесні грамоти

Російські паралімпійці почали брати участь у пропагандистських зустрічах

Призери Паралімпіади з РФ у вівторок, 17 березня 2026 року, провели пропагандистську зустріч з російським окупантом Романом Гришиним. Про це повідомляє «Главком».

Роман Гришин брав участь у війні проти України. Мав військове звання капітан. Пізніше став директором «Центру спортивної підготовки збірних команд Росії».

Russian athletes, participants in the 2026 Paralympic Games, held a propaganda meeting with a participant in Russian aggression against Ukraine, Roman Grishin (director of the "Russian National Team Sports Training Center").



Grishin presented them with honorary diplomas.

Під час зустрічі з російськими паралімпійцями окупант Гришин вручив їм та їхнім тренерам почесні грамоти.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«По-людськи я дуже рада за цих людей. Може, це дуже милі люди, з якими ми могли б навіть потоваришувати. Але це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно», – заявила Кацмайєр в інтерв'ю ARD.

Флоріан Бауманн також засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань з власним прапором та гімном.

«Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий контакт з українцями. Ми хотіли висловити їм солідарність. Не йдеться про російських спортсменів. Для багатьох із них зараз теж дуже складно. Але рішення Міжнародного паралімпійського комітету, що Росія тут може виступати під власним прапором, із власним гімном, тоді як тут присутні й українці, я вважаю просто неправильним», – цитує Бауманна ZDF.