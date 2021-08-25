Де дивитися матч плей-оф Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Монако»

25 серпня в Харкові визначиться учасник групового раунду турніру

Сьогодні, 25 серпня, на харківській арені «Металіст» донецький «Шахтар» проведе матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти французького «Монако». Перша зустріч суперників у Франції завершилася перемогою «гірників» – 1:0.

Між очними зустрічами суперники провели матчі в національних чемпіонатах. «Шахтар» у гостях розгромив «Чорноморець», а «Монако» зазнав чергової невдачі в грі з «Лансом» – 0:2.

У прямій трансляції поєдинок «Шахтар» – «Монако» можна подивитися на цифровому майданчику MEGOGO. Гра розпочнеться о 22:00.

Переможець двоматчевого протистояння проб'ється до групового турніру Ліги чемпіонів, а той, хто програв, – до групи Ліги Європи.

Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів відбудеться 26 серпня (о 19:00), Ліги Європи – 27 серпня (о 13:00).

Учора до групового раунду пройшла «Бенфіка» Романа Яремчука (всі результати дня).