Юнацька збірна України з футболу дізналася суперників у відборі Євро-2026 (U-19)
Перед жеребкуванням підопічні Дмитра Михайленка потрапили до третього кошика посіву Ліги А

Жеребкування фінального турніру Євро-2026 (U-19) заплановано на 16 квітня 2026 року

Сьогодні, 10 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування еліт-раунду кваліфікації Євро-2026 серед юнаків до 19 років (футболісти не старші 2007 року народження). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Перед жеребкуванням підопічні Дмитра Михайленка потрапили до третього кошика посіву Ліги А. Волею жереба синьо-жовті зіграють у групі А3 разом із Чехією, Фінляндією та Естонією.

Євро-2026 (U-19). Еліт-раунд. Ліга А

  • Група 1: Бельгія, Словенія, Швеція, Кіпр.
  • Група 2: Італія, Ірландія, Польща, Шотландія. 
  • Група 3: Чехія, Фінляндія, Україна, Естонія.
  • Група 4: Німеччина, Австрія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина.
  • Група 5: Англія, Хорватія, Іспанія, Болгарія.
  • Група 6: Португалія, Сербія, Греція, Казахстан. 
  • Група 7: Франція, Швейцарія, Угорщина, Уельс.

Поєдинки в семи групах проходитимуть 2-31 березня 2026 року. Переможці груп приєднаються до господаря, Уельсу, у фінальній стадії, яка триватиме з 28 червня до 11 липня.

Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня 2026 року.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

