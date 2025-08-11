Вчені назвали найпростіший спосіб вивчити англійську

Прослуховування оригінального аудіозапису у супроводі субтитрів покращує розуміння мови на слух та навички говоріння англійською мовою

Дослідники Інституту економічних досліджень (ifo) впевнені, що перегляд серіалів та кінострічок мовою оригіналу із субтитрами може покращити знання мови як мінімум на один рівень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Використання субтитрів замість синхронізації фільмів та серіалів покращує у глядачів навички володіння іноземною мовою. Такий результат дослідження, представленого мюнхенським Інститутом економічних досліджень (ifo), відомого вивченням та прогнозами щодо актуальних економічних проблем. У центрі уваги вчених виявилася англійська мова.

У скандинавських країнах та Нідерландах, які використовують переважно субтитри для англомовного кіно- та телевізійного контенту замість дубляжу рідною мовою, в середньому відзначаються значно вищі результати на іспитах з англійської мови, ніж у Німеччині, Франції та Італії, де воліють робити синхронізацію. «Різниця колосальна: у країнах із субтитрами рівень володіння мовою в середньому на цілий рівень вищий», – констатує Людгер Везман, директор Центру економіки освіти ifo, в опублікованому пресрелізі.

Дослідники вивчили дані з 36 європейських країн та результати тестів з англійської мови, таких як TOEFL та English Proficiency Index, що оцінює рівень володіння англійською мовою у дорослих. Також, щоби переконатися, що загальні відмінності в академічній успішності не спотворюють розрахунки, були використані дані європейського дослідження PISA, що оцінює функціональну грамотність школярів у різних країнах.

«Ми вимірювали не тільки кореляцію між субтитрами і знанням англійської мови, але й те, як знання англійської мови відрізняється від усіх інших навичок (наприклад, математики) між країнами, що використовують синхронізацію і субтитри. Також в аналіз були включені інші фактори, які можуть відігравати роль, як, наприклад, подібність національної мови з англійською», – пояснила одна з учасниць та співавторів дослідження Фрауке Баумайстер.

В результаті з'ясувалося, що часте прослуховування оригінального аудіозапису у супроводі субтитрів покращує розуміння мови на слух та навички говоріння англійською мовою. «Мова вивчається не тільки в школі, а й насамперед у повсякденному житті. Субтитри – це простий та економічний спосіб для мільйонів людей покращити свою англійську між справою, без спеціальних занять» – вважає дослідниця.

Використання субтитрів для вивчення мови – спосіб, що давно чудово зарекомендував себе, який радять застосовувати і вчителі, і батьки своїм дітям. Як показують спостереження, ефект отриманих знань зберігається надовго. «Вибір між дубляжем та субтитрами – це не просто справа смаку. Він впливає на рівень володіння англійською мовою в суспільстві та на можливість спілкування в умовах глобалізації. Якби Німеччина та інші країни, де переважає дубляж, почали використовувати субтитри раніше, то середній рівень володіння англійською мовою в цих країнах був би значно вищим», – вважає дослідниця.

