Ягупова набрала 17 очок у грі чемпіонату Туреччини

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала найрезультативнішою в команді в переможному матчі «Чукурови Мерсін» проти «Кайсері» 98:68. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ягупова відіграла 21 хвилину, набрала 17 очок (5/6 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зробила 8 підбирань, 3 передачі при 1 фолі та 3 втратах.

У другому дивізіоні чемпіонату Італії «Віртус» Кальярі обіграв «Салерно» 86:64. Серафима Тиха зіграла в матчі 24 хвилини, набрала 14 очок (3/4 двоочкові, 2/5 триочкові, 2/2 штрафіні), зробила 4 підбирання, 4 передачі, 1 перехоплення при 2 втратах та 3 фолах.

В NCAA «Огайо Стейт» програв «Айові Хокайз» 70:91. Даша Бірюк в цьому матчі провела на майданчику 2 хвилини, виконала за цей час один неточний триочковий кидок.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0