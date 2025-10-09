Головна Спорт Новини
Перспективний український баскетболіст продовжить кар'єру в Естонії

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Перспективний український баскетболіст продовжить кар’єру в Естонії
Кулішенко був в розширеній заявці збірної U-20 для підготовки до чемпіонату Європи, але зіграти йому завадила травма

Кулішенко минулого сезону грав за «Альбасете» в третьому дивізіоні Іспанії

Український центровий Назарій Кулішенко приєднався до естонського клубу «Кейла Кулбет», за який проведе наступний сезон. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

Кулішенко провів більшу частину минулого сезону у складі «Реал Бетіса», де зіграв у чотирьох матчах у другому дивізіоні Іспанії. В середньому за 3.5 хвилини за гру українець набирав 1.5 очка та робив 0.3 підбирання.

Також Кулішенко минулого сезону грав за «Альбасете» в третьому дивізіоні Іспанії, за який центровий провів також чотири матчі, набираючи 1.0 очка, 0.8 підбирання та 0.3 передачі за 7.5 хвилин.

Гравець, зростом 207 см, з червня знаходиться в Кейлі, відновлюючись після травми і зараз вже готовий вийти на майданчик.

«Я з нетерпінням чекаю нового сезону зі своєю командою. У нас сильний склад зі справді талановитими гравцями, і я вірю, що ми викладемося на повну в кожній грі та боротимемося протягом усього сезону.Для мене це перший сезон у цій лізі, але очікування однозначно позитивні», – прокоментував підписання Кулішенко.

Кулішенко був в розширеній заявці збірної України U-20 цього літа для підготовки до виступу на чемпіонаті Європи, але зіграти йому завадила травма.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

