Визначився склад збірної України з баскетболу на матчі проти Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи

До складу збірної України з баскетболу повернувся Дмитро Скапінцев

27 лютого о 15:00 в Ризі чоловіча збірна України зіграє номінально домашній матч першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти збірної Іспанії.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Тренерський штаб визначився зі складом команди на майбутні матчі проти іспанців.

Склад збірної України

Захисники

  • Віталій Зотов (Капфенберг, Австрія), перша тренер Зотова Тетяна;
  • Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), перший тренер Володимир Понько;
  • Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), перша тренер Ірина Насєдкіна;
  • Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Євген Найдьон;
  • Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік;
  • Михайло Бублик (Київ-Баскет, Україна), перша тренер Людмила Коваль;
  • Іссуф Санон (Шльонск, Польща), перша тренер Ірина Насєдкіна;

Форварди

  • Олександр Липовий (Рапід, Румунія), перша тренер Людмила Покровенко;
  • Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;
  • Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), перша тренер Леся Полуяхтова;
  • В’ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;
  • Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія), перший тренер Хосе Антоніо Кампой;

Центрові

  • Артем Пустовий (Андорра, Іспанія), перший тренер Валерій Зарецький;
  • Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль), перший тренер Анатолій Федоренко;
  • Максим Кличко (Монако, Франція), перший тренер Френкі Маруланда.

Ростер прокоментував головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс

«До складу повертається Дмитро Скапінцев. Ми зустрічалися з ним, обговорили ситуацію, він хоче грату за збірну, тому він буде тут – милості просимо. Також повертається до команди Денис Лукашов: його давно не було у збірній, він був без ігрової практики, але зараз він грає в Ризі за місцевий клуб, тому хочемо подивитися, в якій формі. Також після травми в поппередньому вікні повернеться Віталій Зотов і ми отримаємо більше можливостей для ротації на позиції першого номера, особливо в порівнянні з матчами в листопаді. І також відновився Іссуф Санон, який дуже хоче грати за збірну.

Щодо втрат, у Ростислава Новицького серйозна травма гомілкостопу, він зараз поза грою і, на жаль, не зможе допомогти в наступних матчах. Не зіграє також Артем Ковальов – він поїхав далеко, перейшов у чемпіонат Тайваню і звідти викликати його немає сенсу», – заявив Багатскіс.

Три кращі команди групи вийдуть до другого етапу відбору, де зіграють із представниками квартету B (Чорногорія, Греція, Португалія, Румунія). При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, буде збережено.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

