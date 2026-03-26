Нідерландський футбольний гранд підпав під атаку хакерів

«Аякс» п'ять років тому підпадав під подібну ситуацію зі своїм сайтом

Амстердамський «Аякс» підтвердив факт серйозної хакерської атаки на систему безпеки свого офіційного сайту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTL Nieuws.

Деталі зламу сторінки клубу

За даними технічного розслідування, зловмисники скористалися вразливістю в API (інтерфейсі програмування) сайту, що дозволило їм отримати доступ до бази даних за допомогою простого скрипта, навіть не проходячи авторизацію. У зоні ризику опинилися особисті дані понад 300 000 зареєстрованих уболівальників. Хоча клуб заявляє, що безпосередньо було переглянуто дані лише кількох сотень осіб, потенційний масштаб витоку є значно більшим.

Окрім викрадення персональної інформації (імен, електронних адрес та дат народження), кібератака спричинила критичні технічні ризики. Зокрема, хакери отримали можливість перепризначати або блокувати понад 42 000 сезонних абонементів, що могло зробити їх непридатними для використання на домашніх матчах. Також зловмисники могли змінити або повністю видалити дані про 538 вболівальників, яким офіційно заборонено відвідувати стадіон «Йоган Кройфф Арена».

Відповідь «Аякса»

«Аякс» уже усунув виявлені вразливості та посилив заходи цифрової безпеки. Клуб подав офіційну заяву до поліції Амстердама та повідомив про інцидент Нідерландське управління з захисту даних. Кіберпідрозділ поліції наразі перевіряє можливий зв'язок цієї атаки з нещодавньою ліквідацією кримінального форуму LeakBase, де раніше продавалися бази даних нідерландських компаній.

Як застережний захід, усім зареєстрованим фанатам рекомендується негайно змінити паролі до своїх облікових записів, особливо якщо вони ідентичні паролям на інших сервісах. Варто зазначити, що це не перший подібний інцидент для клубу, і в 2021 році «Аякс» уже стикався з витоком даних на платформі для вболівальників.

