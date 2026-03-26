Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Нідерландський футбольний гранд підпав під атаку хакерів

Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Під загрозу потрапили персональні дані значної кількості вболівальників команди
фото: Reuters

«Аякс» п'ять років тому підпадав під подібну ситуацію зі своїм сайтом

Амстердамський «Аякс» підтвердив факт серйозної хакерської атаки на систему безпеки свого офіційного сайту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTL Nieuws.

Деталі зламу сторінки клубу

За даними технічного розслідування, зловмисники скористалися вразливістю в API (інтерфейсі програмування) сайту, що дозволило їм отримати доступ до бази даних за допомогою простого скрипта, навіть не проходячи авторизацію. У зоні ризику опинилися особисті дані понад 300 000 зареєстрованих уболівальників. Хоча клуб заявляє, що безпосередньо було переглянуто дані лише кількох сотень осіб, потенційний масштаб витоку є значно більшим.

Окрім викрадення персональної інформації (імен, електронних адрес та дат народження), кібератака спричинила критичні технічні ризики. Зокрема, хакери отримали можливість перепризначати або блокувати понад 42 000 сезонних абонементів, що могло зробити їх непридатними для використання на домашніх матчах. Також зловмисники могли змінити або повністю видалити дані про 538 вболівальників, яким офіційно заборонено відвідувати стадіон «Йоган Кройфф Арена».

Відповідь «Аякса»

«Аякс» уже усунув виявлені вразливості та посилив заходи цифрової безпеки. Клуб подав офіційну заяву до поліції Амстердама та повідомив про інцидент Нідерландське управління з захисту даних. Кіберпідрозділ поліції наразі перевіряє можливий зв'язок цієї атаки з нещодавньою ліквідацією кримінального форуму LeakBase, де раніше продавалися бази даних нідерландських компаній.

Як застережний захід, усім зареєстрованим фанатам рекомендується негайно змінити паролі до своїх облікових записів, особливо якщо вони ідентичні паролям на інших сервісах. Варто зазначити, що це не перший подібний інцидент для клубу, і в 2021 році «Аякс» уже стикався з витоком даних на платформі для вболівальників.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ кібератака ФК Аякс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua