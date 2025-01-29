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«Боруссія» – «Шахтар»: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Ірина Бура
glavcom.ua
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«Боруссія» – «Шахтар»: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
«Боруссія» має 12 очок і розташована на 14-й позиції
фото з відкритих джерел

Останній матч групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе проти дортмундської «Боруссії»

Сьогодні, 29 січня, донецький «Шахтар» зіграє заключну та вирішальну гру загального етапу Ліги чемпіонів. Суперником української команди стане «Боруссія» Дортмунд. Гра пройде на стадіоні «Зігналь-Ідуна-Парк» у Дортмунді (Німеччина). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів на матч

Так, на думку букмекерів, фаворитами матчу «Боруссія» – «Шахтар» є підопічні Майка Туллберга, який призначений в. о. тренера після звільнення Нурі Шахіна.

На перемогу Боруссії приймають ставки з коефіцієнтом 1.40. Успіх Шахтаря оцінюють в 6.80. Нічийний результат матчу «Боруссія» – «Шахтар» в основний час – 5.60.

Згідно з прогнозом букмекерів на матч, найреальнішим результатом зустрічі «Боруссії» та «Шахтаря» вважають перемогу джмелів з рахунком 2:0. На це дають коефіцієнт 8.90.

Гру обслуговуватиме шведська бригада рефері на чолі з Гленном Нюбергом. Йому асистуватимуть Махбод Бейгі та Андреас Седерквіст. Резервним арбітром призначено Адама Ладебека.

За VAR відповідатиме нідерландець Денніс Хіглер, якому допомагатиме австрієць Алан Кіяс.

Після семи турів гірники набрали сім очок та посідають 27-ме місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів. «Боруссія» має 12 очок і розташована на 14-й позиції.

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів.

Суперники донецького «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів:

Як повідомлялося, у «Шахтаря» залишилися невеликі шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.

У плей-офф Ліги чемпіонів вийшли 18 команд:

  • Ліверпуль (21 очко), Барселона (18) – вже у 1/8 фіналу
  • Арсенал, Інтер (16), Атлетіко, Мілан (15), Аталанта (14),
  • Байєр, Астон Вілла, Монако, Феєнорд, Лілль, Брест (по 13)
  • Боруссія Д, Баварія, Реал Мадрид, Ювентус, Селтік (по 12)

Шанси на потрапляння до топ-24 зберігають:

  • ПСВ, Брюгге (по 11)
  • Бенфіка, ПСЖ, Спортінг, Штутгарт (по 10)
  • Манчестер Сіті, Динамо Загреб (по 8)
  • Шахтар Донецьк (7)

Шахтар із 7 очками посідає 27-ме місце у турнірній таблиці ЛЧ (різниця м'ячів 7–13). Прохідна зона топ-24 закінчується на 10 балах (Штутгарт має різницю м'ячів 12–13).

Останній тур пройде 29 січня. Топ-8 клубів вийдуть у стадію 1/8 фіналу. Команди, які займуть місця з 9-го до 24-го, візьмуть участь у 1/16 фіналу. 12 найгірших команд попрощаються з єврокубками.

Поки що за бортом плей-оф залишається англійський клуб-гранд Манчестер Сіті з 8 очками (25-те місце), але має шанс врятувати євросезон у випадку перемоги над Брюгге в останньому турі.

У «Шахтаря» залишилися невеликі шанси на вихід у плей-оф

Для цього команді Марино Пушича потрібно перемагати з великим рахунком на виїзді Борусію Д (29 січня). А також сподіватися на розгромну поразку одного з конкурентів (Бенфіка, ПСЖ, Спортінг, Штутгарт) плюс втрату очок від Ман Сіті та Динамо Загреб..

Наприклад, гірників влаштує перемога над Боруссією Д (3:0) за умови, що Штутгарт програє ПСЖ із рахунком 0:3, Ман Сіті не виграє у Брюгге, плюс Динамо Загреб не візьме три очки у грі з Міланом.. Шанси на такий розклад є вкрай мінімальними.

Нагадаємо, у середу, 22 січня, у матчі 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів 2024/25 донецький «Шахтар» здолав «Брест» із рахунком 2:0.

Обидва голи українська команда забила в першому таймі, відзначилися Кевін і Судаков. Це друга перемога «гірників» у Лізі чемпіонів 2024/25. «Шахтар» посідає 27 місце в турнірній таблиці з сімома очками. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Монако ФК Боруссія (Дортмунд) букмекери Донецьк Ліга чемпіонів ФК «Шахтар» Манчестер Німеччина Мадрид

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