Італійські клуби «Мілан» та «Аталанта» вилетіли з Ліги чемпіонів

Відразу два італійських футбольних клуби зазнали поразки у стикових матчах Ліги чемпіонів

У вівторок, 18 лютого 2025 року, італійські клуби «Мілан» та «Аталанта» не змогли пройти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2024/25, зазнавши поразок від «Фейєноорда» та «Брюгге» відповідно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Gazzetta та L'Équipe.

Так, у вівторок відбулися матчі, які стали справжньою катастрофою не тільки для «Мілану» та «Аталанти», а й для італійського футболу в цілому. Такий результат ставить під загрозу участь п’яти італійських команд у наступному сезоні Ліги чемпіонів.

«Мілан» – «Феєнорд» 1:1 (1:0) – за сумою двох матчів 1:2

Голи: 1:0 – 1 Хіменес, 1:1 – 73 Карранса.

1:0 – 1 Хіменес, 1:1 – 73 Карранса. Вилучення: 51 Ернандес (Мілан, друга жовта картка).

«Мілан», незважаючи на перевагу в грі, зазнав поразки від «Фейєноорда» через ряд критичних помилок. Важливою подією стала червона картка Тео Ернандеса, яка суттєво вплинула на хід матчу.

Мілан, який до 51-ї хвилини контролював гру, втратив можливість пройти далі через помилки гравців. Тео Ернандес, який до цього демонстрував хорошу гру, отримав два жовті картки, що залишило команду в меншості. Ця ситуація стала вирішальною, адже команда не змогла відновити контроль над грою після його видалення. Також варто зазначити, що помилки воротаря Майк Маґнана в попередньому матчі також вплинули на загальний результат.

«Аталанта» – «Брюгге» 1:3 (0:3) – за сумою двох матчів 2:5

Голи: 0:1 – 3 Тальбі, 0:2 – 27 Тальбі, 0:3 – 45+3 Ютгла, 1:3 – 46 Лукман.

Володар кубка Ліги Європи УЄФА сезону 2023/2024 італійський футбольний клуб «Аталанта» не зміг подолати бельгійський футбольний клуб «Брюгге», що призвело до вибуття італійцців з турніру.

Наслідки

В результаті, «Мілан» і «Аталанта» не зможуть продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів, що ставить під загрозу можливість участі п’яти італійських команд у наступному розі. Ця ситуація викликала обурення серед фанатів, які сподівалися на кращий результат. Тепер лише «Інтер» та «Ювентус» залишаються представниками Італії в цьому престижному турнірі.

Нагадаємо, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.