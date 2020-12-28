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    «Реал» визнаний кращим клубом століття

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    Переможцем у номінації &laquo;Кращий клуб XXI століття&raquo; (з 2001 по 2020 рік) став мадридський Реал - «Реал» визнаний кращим клубом століття
    Переможцем у номінації «Кращий клуб XXI століття» (з 2001 по 2020 рік) став мадридський Реал

    В ХХI столітті «Реал» сім разів ставав чемпіоном Іспанії і п'ять разів перемагав в Лізі чемпіонів УЄФА

    Мадридський «Реал» визнаний кращим клубом ХХI століття за версією Globe Soccer Awards. Церемонія проходила в ОАЕ.

    Про це повідомляє Twitter Globe Soccer Awards.

    Рада по спорту Дубая і премія Globe Soccer Awards спільно провели щорічну церемонію нагородження, під час якої вручили цілий ряд нагород за різні футбольні досягнення.

    Так, переможцем у номінації «Кращий клуб XXI століття» (з 2001 по 2020 рік) став мадридський Реал.

    Нагадаємо, що в ХХI столітті «Реал» сім разів ставав чемпіоном Іспанії і п'ять разів перемагав в Лізі чемпіонів УЄФА.

    Раніше повідомлялося, що Роналду визнаний кращим футболістом ХХI століття.

    Відзначимо, що найкращим гравцем 2020-го року був названий форвард «Баварії» Роберт Левандовскі.

    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ОАЕ премія ФК Реал (Мадрид) Роберт Левандовскі
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