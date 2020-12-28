«Реал» визнаний кращим клубом століття
В ХХI столітті «Реал» сім разів ставав чемпіоном Іспанії і п'ять разів перемагав в Лізі чемпіонів УЄФА
Мадридський «Реал» визнаний кращим клубом ХХI століття за версією Globe Soccer Awards. Церемонія проходила в ОАЕ.
Про це повідомляє Twitter Globe Soccer Awards.
Рада по спорту Дубая і премія Globe Soccer Awards спільно провели щорічну церемонію нагородження, під час якої вручили цілий ряд нагород за різні футбольні досягнення.
Так, переможцем у номінації «Кращий клуб XXI століття» (з 2001 по 2020 рік) став мадридський Реал.
Нагадаємо, що в ХХI столітті «Реал» сім разів ставав чемпіоном Іспанії і п'ять разів перемагав в Лізі чемпіонів УЄФА.
Congratulations to REAL MADRID on winning the Globe Soccer Award for the CLUB OF CENTURY 2001-2020 #RealMadrid #HalaMadrid #GlobeSoccer @realmadrid @DubaiSC pic.twitter.com/tcQZpdgO03— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
@ButraguenoRM: "C'est un honneur de recevoir ce prix. C'est une année très difficile pour tout le monde, alors recevoir un tel prix, c'est le fruit du travail de l'équipe.”@Globe_Soccer #HalaMadrid pic.twitter.com/YqKmFFEF7I— Real Madrid C.F. (@realmadridfra) December 27, 2020
Раніше повідомлялося, що Роналду визнаний кращим футболістом ХХI століття.
Відзначимо, що найкращим гравцем 2020-го року був названий форвард «Баварії» Роберт Левандовскі.