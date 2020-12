«Реал» визнаний кращим клубом століття

Мадридський «Реал» визнаний кращим клубом ХХI століття за версією Globe Soccer Awards. Церемонія проходила в ОАЕ.

Про це повідомляє Twitter Globe Soccer Awards.

Рада по спорту Дубая і премія Globe Soccer Awards спільно провели щорічну церемонію нагородження, під час якої вручили цілий ряд нагород за різні футбольні досягнення.

Так, переможцем у номінації «Кращий клуб XXI століття» (з 2001 по 2020 рік) став мадридський Реал.

Нагадаємо, що в ХХI столітті «Реал» сім разів ставав чемпіоном Іспанії і п'ять разів перемагав в Лізі чемпіонів УЄФА.

