«Реал» визнаний кращим клубом століття

Переможцем у номінації «Кращий клуб XXI століття» (з 2001 по 2020 рік) став мадридський Реал

В ХХI столітті «Реал» сім разів ставав чемпіоном Іспанії і п'ять разів перемагав в Лізі чемпіонів УЄФА

Мадридський «Реал» визнаний кращим клубом ХХI століття за версією Globe Soccer Awards. Церемонія проходила в ОАЕ.

Про це повідомляє Twitter Globe Soccer Awards.

Рада по спорту Дубая і премія Globe Soccer Awards спільно провели щорічну церемонію нагородження, під час якої вручили цілий ряд нагород за різні футбольні досягнення.

Так, переможцем у номінації «Кращий клуб XXI століття» (з 2001 по 2020 рік) став мадридський Реал.

Нагадаємо, що в ХХI столітті «Реал» сім разів ставав чемпіоном Іспанії і п'ять разів перемагав в Лізі чемпіонів УЄФА.

@ButraguenoRM: "C'est un honneur de recevoir ce prix. C'est une année très difficile pour tout le monde, alors recevoir un tel prix, c'est le fruit du travail de l'équipe.”@Globe_Soccer #HalaMadrid pic.twitter.com/YqKmFFEF7I — Real Madrid C.F. (@realmadridfra) December 27, 2020

Раніше повідомлялося, що Роналду визнаний кращим футболістом ХХI століття.

Відзначимо, що найкращим гравцем 2020-го року був названий форвард «Баварії» Роберт Левандовскі.