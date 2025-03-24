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Юнацька збірна України з футболу здолала Чорногорію на Турнірі чотирьох націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юнацька збірна України з футболу здолала Чорногорію на Турнірі чотирьох націй
Юнацька збірна України сьогодні завершила свій виступ на Турнірі чотирьох націй

Наші хлопці посіли друге місце на Турнірі чотирьох націй

Юнацька збірна України U-16 (футболісти не старші 2009 року народження) сьогодні завершила свій виступ на Турнірі чотирьох націй, який приймала Румунія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У першому поєдинку підопічні Олега Голодюка поступилися Польщі (0:1), у другому здолали господарів змагань (4:2), а сьогодні зустрічалися з Чорногорією. 

Перший тайм почався з чудової атаки українців. На 5-й хвилині Артем Гапоненко отримав передачу просто перед воротами суперника, але примудрився вдарити з двох метрів вище поперечини. Однак через шість хвилин він виправився і влучним ударом замкнув прострільну передачу з лівого флангу – 1:0.

А от на 29-й хвилині груба помилка при передачі назад призвела до виходу сам-на-сам з нашим воротарем Ніколи Вукоє. Чорногорець не схибив – 1:1.

Синьо-жовті знову вийшли вперед на 67-й хвилині. Назарій Рудзей виборов м'яч і віддав передачу на Артема Рибака, який технічно розібрався з голкіпером чорногорців. Крапку ж у зустрічі поставив Кірілл Саричев, який на 86-й хвилині пробив головою під поперечину після навісної передачі. 

Отже, 3:1 – перемога збірної України U-16. Наші хлопці набрали шість очок і посіли друге місце на Турнірі чотирьох націй, поступившись полякам за додатковими показниками. 

Додамо, що із 4-го до 9 травня наші юнаки виступатимуть на Турнірі розвитку УЄФА, де гратимуть з однолітками із Греції, Фінляндії (господар) та Угорщини.

Нагадаємо, 5 грудня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду відбору Євро-2026 (U-17). За його результатами юнацька збірна України опинилася в групі 1, де протистоятиме Італії, Чорногорії та Естонії. Господарем мінітурніру буде Естонія.

Як повідомлялося, збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0 у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА, що відбулася 23 березня в Генку.

Цей результат, з урахуванням перемоги України 3:1 у першому матчі, означає, що за сумою двох зустрічей (4:3) Бельгія здобула право виступити в елітному дивізіоні А Ліги націй, тоді як Україна залишилася в дивізіоні В.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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