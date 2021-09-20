«Реал» за п’ять хвилин перевернув невиразну гру з «Валенсією»

Реал не поступається в десяти матчах поспіль

Мадридський клуб поступався до 86-ї хвилини зустрічі

Суперник «Шахтаря» у груповому турнірі Ліги чемпіонів «Реал» провів чергову гру в чемпіонаті Іспанії. У 5-му турі Прімери мадридський клуб приймав «Валенсію» та зумів здобути перемогу – 2:1.

«Реал» взяв гору над суперниками, поступаючись у зустрічі до 86-ї хвилини. Тоді нападник «вершкових» Вінісіус Жуніор зрівняв рахунок, а ще за дві хвилини бразилець віддав гольову передачу на Бензема.

Матч став 10-м поспіль, в якому «Реал» не поступився. Безпрограшна серія поширюється на чотири матчі минулого сезону та шість матчів нинішнього сезону.

Після п'яти турів в іспанській Прімері мадридський «Реал» розташовується на 1-му місці в турнірній таблиці з 13 очками в активі. У шостому турі «Реал» прийматиме вдома «Мальорку». Зустріч відбудеться 22 вересня.

«Шахтар» і «Реал» зустрінуться в Лізі чемпіонів 19 жовтня в Києві і 3 листопада в Мадриді.