Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Результати матчів Ліги чемпіонів за 4 листопада

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Результати матчів Ліги чемпіонів за 4 листопада
«Ліверпуль» вдруге поспіль переміг «Реал» на етапі ліги
фото: Getty Images

Поєдинки змагального дня суттєво змінили положення турнірної таблиці

У вівторок, 4 листопада, пройшли перші дев'ять матчів четвертого туру найсильнішого клубного турніру Європи. Про це повідомляє «Главком».

Більшість з них не були результативними: під час цього туру три поєдинки завершилися мінімальними перемогами, а ще три – нічиїми. Однак серед них виділилися два розгромні поєдинки: «Тоттенгем» і «Арсенал» у другому таймі не лишили жодних шансів «Копенгагену» (4:0) та «Славію Прагу» (3:0) відповідно. 

Найголовнішими поєдинками туру стали протистояння найсильніших клубів світу. У матчі без Іллі Забарного, який пропускав зустріч через червону картку, ПСЖ, хоч і забив у другі 45 хвилин силами Жуанна Невеса, не зумів врятуватися проти брутального перфомансу Луїса Діаса та «Баварії Мюнхен» (1:2). Колумбієць спершу оформив дубль за 32 хвилини ігрового часу, а потім виконав небезпечний підкат, який завершився травмою Ашрафа Хакімі та вилученням автора двох голів. 

В іншому не менш агресивному матчі «Реал» на виїзді поступився «Ліверпулю» (0:1). На двох команди отримали шість зауважень у вигляді жовтих карток, з яких п'ять належали мадридцям, а вирішальним моментом зустрічі стала результативна дія Алексіса Макаллістера на 61-й хвилині. Через це перервалася переможна серія «Реала» у три матчі, і він опустився на поточне п'яте місце. 

Розійшлися миром «Наполі» та «Айнтрахт Франкфурт» (0:0), «Олімпіакос» і «ПСВ» (1:1) та «Ювентус» зі «Спортингом» (1:1). Хоча серед зазначених команд були ті, хто мав перевагу в грі, вони не зуміли конвертувати її в перемогу. 

Сьогодні буде зіграно ще дев'ять матчів, серед яких на полі можлива поява українця Олексія Кащука за азербайджанський «Карабах». 

Ліга чемпіонів. Етап ліги. Четвертий тур (4 листопада)

ПСЖ – «Баварія Мюнхен» 1:2 (0:2) 

Голи: Невес, 74 – Діас, 4, 32

«Наполі» – «Айнтрахт Франкфурт» 0:0 (0:0)

«Славія Прага» – «Арсенал» 0:3 (0:1)

Голи: Сака, 32, Меріно, 46, 68

«Атлетіко» – «Юніон» 3:1 (1:0)

Голи: Альварес, 39, Галлагер, 72, Льоренте, 90+6 – Сайкс, 80

«Буде/Глімт» – «Монако» 0:1 (0:1)

Голи: Балогун, 43

«Ліверпуль» – «Реал» 1:0 (0:0)

Голи: Макаллістер, 61

«Олімпіакос» – ПСВ 1:1 (1:0)

Голи: Мартінш, 17 – Пепі, 90+3

«Тоттенгем» – «Копенгаген» 4:0 (1:0)

Голи: Джонсон, 19, Одобер, 51, ван де Вен, 64, Пальїнья, 67

«Ювентус» – «Спортінг» 1:1 (1:1)

Голи: Влахович, 34 – Араухо, 12

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Ліга чемпіонів ФК Ліверпуль ФК Парі Сен-Жермен ФК Реал (Мадрид) ФК Баварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігал Бродкін з 2009 року був у когорті вболівальників «Реала Мадрида»
Під час матчу «Реала Мадрида» з «Барселоною» на трибунах загинув вболівальник
2 листопада, 00:48
Алонсо: Вінісіуса Жуніора не буде покарано
Тренер «Реала» повідомив, чи буде покараний Вінісіус за поведінку у грі з «Барселоною»
31 жовтня, 11:51
Вінісіус: Ми не хотіли нікого образити – ні молодих гравців, ні вболівальників
Вінісіус емоційно прокоментував перемогу «Реала» над «Барселоною» 
27 жовтня, 09:47
Сафонов виступає за парижан із 2024 року
Росіянин Сафонов готовий піти з «ПСЖ», за який грає Забарний – джерело
24 жовтня, 11:09
Попередній рекорд результативності у Лізі чемпіонів становив 67 м'ячів
У Лізі чемпіонів було встановлено новий рекорд результативності
23 жовтня, 07:28
Андрій Лунін не з'явився у стартовому складі «вершкових»
День швидких голів. Підсумки Ліги чемпіонів за 22 жовтня
23 жовтня, 01:01
Ілля Забарний з'явився у стартовій одинадцятці французького гранда на матч Ліги чемпіонів
День розгромів. Результати матчів Ліги чемпіонів за 21 жовтня
22 жовтня, 01:24
Мадридський клуб звернувся до Національної спортивної ради Іспанії (CSD)
«Реал» подав апеляцію через проведення гри «Барселона» – «Вільярреал» у США
21 жовтня, 16:10
Файза Ламарі: Поза полем у Мбаппе немає особистого життя, але він сам зробив цей вибір
«Можеш уявити жінку в такому безладі?». Мама Мбаппе розповіла про особисте життя гравця
8 жовтня, 13:50

Новини

Беллінгем побив рекорд Ліги чемпіонів, який належав легенді «Реала»
Беллінгем побив рекорд Ліги чемпіонів, який належав легенді «Реала»
Результати матчів Ліги чемпіонів за 4 листопада
Результати матчів Ліги чемпіонів за 4 листопада
Збірна України з хортингу виграла командний залік чемпіонату Європи
Збірна України з хортингу виграла командний залік чемпіонату Європи
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу повернулася до гри після трьох пропущених матчів
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу повернулася до гри після трьох пропущених матчів
Чемпіон світу Неста може очолити італійський клуб
Чемпіон світу Неста може очолити італійський клуб
Збірна України з важкої атлетики здобула 25 нагород на чемпіонаті Європи серед молоді
Збірна України з важкої атлетики здобула 25 нагород на чемпіонаті Європи серед молоді

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua