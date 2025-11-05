Результати матчів Ліги чемпіонів за 4 листопада

Поєдинки змагального дня суттєво змінили положення турнірної таблиці

У вівторок, 4 листопада, пройшли перші дев'ять матчів четвертого туру найсильнішого клубного турніру Європи. Про це повідомляє «Главком».

Більшість з них не були результативними: під час цього туру три поєдинки завершилися мінімальними перемогами, а ще три – нічиїми. Однак серед них виділилися два розгромні поєдинки: «Тоттенгем» і «Арсенал» у другому таймі не лишили жодних шансів «Копенгагену» (4:0) та «Славію Прагу» (3:0) відповідно.

Найголовнішими поєдинками туру стали протистояння найсильніших клубів світу. У матчі без Іллі Забарного, який пропускав зустріч через червону картку, ПСЖ, хоч і забив у другі 45 хвилин силами Жуанна Невеса, не зумів врятуватися проти брутального перфомансу Луїса Діаса та «Баварії Мюнхен» (1:2). Колумбієць спершу оформив дубль за 32 хвилини ігрового часу, а потім виконав небезпечний підкат, який завершився травмою Ашрафа Хакімі та вилученням автора двох голів.

В іншому не менш агресивному матчі «Реал» на виїзді поступився «Ліверпулю» (0:1). На двох команди отримали шість зауважень у вигляді жовтих карток, з яких п'ять належали мадридцям, а вирішальним моментом зустрічі стала результативна дія Алексіса Макаллістера на 61-й хвилині. Через це перервалася переможна серія «Реала» у три матчі, і він опустився на поточне п'яте місце.

Розійшлися миром «Наполі» та «Айнтрахт Франкфурт» (0:0), «Олімпіакос» і «ПСВ» (1:1) та «Ювентус» зі «Спортингом» (1:1). Хоча серед зазначених команд були ті, хто мав перевагу в грі, вони не зуміли конвертувати її в перемогу.

Сьогодні буде зіграно ще дев'ять матчів, серед яких на полі можлива поява українця Олексія Кащука за азербайджанський «Карабах».

Ліга чемпіонів. Етап ліги. Четвертий тур (4 листопада)

ПСЖ – «Баварія Мюнхен» 1:2 (0:2)

Голи: Невес, 74 – Діас, 4, 32

«Наполі» – «Айнтрахт Франкфурт» 0:0 (0:0)

«Славія Прага» – «Арсенал» 0:3 (0:1)

Голи: Сака, 32, Меріно, 46, 68

«Атлетіко» – «Юніон» 3:1 (1:0)

Голи: Альварес, 39, Галлагер, 72, Льоренте, 90+6 – Сайкс, 80

«Буде/Глімт» – «Монако» 0:1 (0:1)

Голи: Балогун, 43

«Ліверпуль» – «Реал» 1:0 (0:0)

Голи: Макаллістер, 61

«Олімпіакос» – ПСВ 1:1 (1:0)

Голи: Мартінш, 17 – Пепі, 90+3

«Тоттенгем» – «Копенгаген» 4:0 (1:0)

Голи: Джонсон, 19, Одобер, 51, ван де Вен, 64, Пальїнья, 67

«Ювентус» – «Спортінг» 1:1 (1:1)

Голи: Влахович, 34 – Араухо, 12

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».