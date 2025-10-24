Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Росіянин Сафонов готовий піти з «ПСЖ», за який грає Забарний – джерело

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Росіянин Сафонов готовий піти з «ПСЖ», за який грає Забарний – джерело
Сафонов виступає за парижан із 2024 року

Цього сезону Сафонов на клубному рівні ще не грав

Російський голкіпер Матвій Сафонов готовий залишити французький «Парі Сен-Жермен», за який також грає українець Ілля Забарний, у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст та інсайдер Екрем Конур, інформує «Главком».

Зазначається, що інтерес до воротаря виявляють клуби Серії А, Ла Ліги та вищої ліги Португалії.

Сафонов виступає за парижан із 2024 року. Минулого сезону російський воротар провів 17 матчів, пропустивши 13 голів. 

Цього сезону Сафонов на клубному рівні ще не грав. Раніше воротар виступав за «Краснодар».

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Ілля Забарний ФК Парі Сен-Жермен НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попередній рекорд результативності у Лізі чемпіонів становив 67 м'ячів
У Лізі чемпіонів було встановлено новий рекорд результативності
Вчора, 07:28
Весільна церемонія, на якій виступала Лобода, відбулася у Франції.
Лобода виступила на весіллі воротаря, який відмовився грати за збірну Росії
19 жовтня, 10:34
Українка виступить у ролі помічника на лінії румунки Іонели Песу
Українська арбітриня працюватиме на матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
17 жовтня, 12:55
УАФ звернулася до УЄФА з проханням розслідувати статус і діяльність клубів з окупованих територій України
УАФ звернулася до УЄФА через інтеграцію клубів із окупованих територій у російський футбол
17 жовтня, 12:26
У ролику «Боруссії» звучить пісня з російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь»
«Боруссія» виклала в Instagram ролик під пісню з російського мультфільму
15 жовтня, 18:26
Сьогоднішній поєдинок Ісландія – Україна стане п’ятою зустріччю суперників в історії
Стала відома заявка збірної України з футболу на матч проти Ісландії
10 жовтня, 12:56
Аль-Вухіші, який виступає за «Аль-Ахлі» з Бенгазі, пропустив гол, який багато хто вважає незрозумілим
Воротар збірної Лівії підозрюється у навмисній помилці у грі кваліфікації чемпіонату світу
9 жовтня, 17:41
25 вересня Титов вручив чек на 1 млн рублів директору асоціації «Міська рада ветеранів СВО» міста Набережні Челни
Легендарний ексфутболіст московського «Спартака» потрапив до бази «Миротворця»
7 жовтня, 22:12
Криворог: Дехто в Іспанії поважає Путіна
Російський футболіст заявив, що половина іспанців підтримують Путіна
25 вересня, 09:30

Новини

Росіянин Сафонов готовий піти з «ПСЖ», за який грає Забарний – джерело
Росіянин Сафонов готовий піти з «ПСЖ», за який грає Забарний – джерело
Україна перемогла у командній першості на чемпіонаті світу з гирьового спорту
Україна перемогла у командній першості на чемпіонаті світу з гирьового спорту
Український центровий близький до переходу в «Реал»
Український центровий близький до переходу в «Реал»
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу у Євролізі
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу у Євролізі
Євро-2026 із футзалу: Україна під час жеребкування буде в першому кошику
Євро-2026 із футзалу: Україна під час жеребкування буде в першому кошику
Українські борці греко-римського стилю посіли друге командне місце на чемпіонаті світу U23
Українські борці греко-римського стилю посіли друге командне місце на чемпіонаті світу U23

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua