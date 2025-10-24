Росіянин Сафонов готовий піти з «ПСЖ», за який грає Забарний – джерело

Сафонов виступає за парижан із 2024 року

Цього сезону Сафонов на клубному рівні ще не грав

Російський голкіпер Матвій Сафонов готовий залишити французький «Парі Сен-Жермен», за який також грає українець Ілля Забарний, у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст та інсайдер Екрем Конур, інформує «Главком».

Зазначається, що інтерес до воротаря виявляють клуби Серії А, Ла Ліги та вищої ліги Португалії.

Сафонов виступає за парижан із 2024 року. Минулого сезону російський воротар провів 17 матчів, пропустивши 13 голів.

Цього сезону Сафонов на клубному рівні ще не грав. Раніше воротар виступав за «Краснодар».

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».