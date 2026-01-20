Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легенда «Челсі» може очолити інший лондонський клуб

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
Легенда «Челсі» може очолити інший лондонський клуб
Френк Лемпард зараз очолює лідера Чемпіоншипу
Джерело: офіційний сайт «Ковентрі Сіті»

Свого нового головного тренера шукає «Крістал Пелес»

Головного тренера «Ковентрі Сіті» Френка Лемпарда можуть запросити до «Крістал Пелес». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал talkSPORT.

Очікується, що легенда «Челсі» буде одним із фаворитів на роль наступника Олівера Гласнера в якості керманича «орлів». Влітку цього року 51-річний австрієць залишить «Крістал Пелес», на чолі якого здобув Кубок і Суперкубок Англії у 2025-му. Головним тренером лондонського клубу його призначили в лютому 2024 року.

Лемпард очолив «Ковентрі Сіті» наприкінці листопада 2024-го (розрахований до кінця червня 2027 року контракт) і в сезоні-2024/25 допоміг йому фінішувати п'ятим у другому за статусом дивізіоні Англії. У півфіналі плей-оф за підвищення клуб поступився «Сандерленду». Зараз «небесно-блакитні» лідирують у Чемпіоншипі, сподіваючись повернутися до Прем'єр-ліги після вильоту з неї у 2001 році.

Чи не найголовнішим відкритим питанням є готовність самого 47-річного англійця попрощатися з «Ковентрі Сіті» заради «Крістал Пелес» у разі виходу перших до АПЛ.

Власник «орлів» Стів Періш нібито був великим шанувальником Лемпарда ще до його успіхів в Чемпіоншипі. Клубу з Лондона також приписують інтерес до Іньїго Переса («Райо Вальєкано») і Хосе Бордаласа («Хетафе»).

Нагадаємо, лондонці нещодавно відпустили одного зі своїх зіркових виконавців до Манчестер Сіті.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі Френк Лемпард ФК «Крістал Пелас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України посідає 28 місце у рейтингу ФІФА
ФІФА оновила рейтинг: на якому місці закінчує рік збірна України з футболу
22 грудня, 2025, 16:23
Паламарчук проводить перший сезон за поточних лідерів чемпіонату
Футболіст ЛНЗ готовий змінити громадянство для виступів за іншу збірну
25 грудня, 2025, 00:34
У сезоні 2025/26 Конопля відіграв 19 матчів у всіх турнірах за Шахтар, забив два голи і віддав чотири асисти
Один з лідерів «Шахтаря» може перейти в німецький клуб – ЗМІ
29 грудня, 2025, 19:38
Карлос провів одинадцять сезонів, граючи за іспанський гранд, та називається одним з найкращих легіонерів в його історії
Знаковий ексгравець «Реала» був прооперований через ризик відірваного тромбу
1 сiчня, 18:42
«Селтік» наразі перебуває на останньому прохідному місці у Лізі Європи
Вболівальники чинного чемпіона Шотландії вимагали відставки тренера одразу після гри
3 сiчня, 20:52
Яремчук перейшов у Чемпіонат Греції після оренди у «Валенсії»
Футболіст Яремчук здобув третій трофей у своїй кар'єрі
3 сiчня, 21:26
На збірну Росії з футболу може очікувати доволі оригінальний суперник
Збірна найбіднішої країни світу хоче зіграти товариську гру з російськими футболістами
6 сiчня, 13:32
Каррік 12 років був гравцем «червоних дияволів», де і завершив свою спортивну кар'єру
Не Сульшер. Визначилося ім'я нового наставника «Манчестер Юнайтед»
14 сiчня, 01:13
Фейкова «Зоря» була створена наприкінці 2023 року
У Луганську окупанти створили фейкову «Зорю», яка збирається грати у Другій лізі Росії
16 сiчня, 12:23

Новини

Депутат Думи заявив, що росіян з Олімпіади «вигнали, як собак бездомних»
Депутат Думи заявив, що росіян з Олімпіади «вигнали, як собак бездомних»
Легенда «Челсі» може очолити інший лондонський клуб
Легенда «Челсі» може очолити інший лондонський клуб
Визначився суперник України у відборі Чемпіонату світу з гандболу
Визначився суперник України у відборі Чемпіонату світу з гандболу
Став відомий склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
Став відомий склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
Російський тренер поскаржився, що в умовах війни у РФ стало менше коштів
Російський тренер поскаржився, що в умовах війни у РФ стало менше коштів
«Мовчав роками». Син Бекхема прокоментував гучний родинний конфлікт
«Мовчав роками». Син Бекхема прокоментував гучний родинний конфлікт

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua