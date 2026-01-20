Легенда «Челсі» може очолити інший лондонський клуб

Свого нового головного тренера шукає «Крістал Пелес»

Головного тренера «Ковентрі Сіті» Френка Лемпарда можуть запросити до «Крістал Пелес». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал talkSPORT.

Очікується, що легенда «Челсі» буде одним із фаворитів на роль наступника Олівера Гласнера в якості керманича «орлів». Влітку цього року 51-річний австрієць залишить «Крістал Пелес», на чолі якого здобув Кубок і Суперкубок Англії у 2025-му. Головним тренером лондонського клубу його призначили в лютому 2024 року.

Лемпард очолив «Ковентрі Сіті» наприкінці листопада 2024-го (розрахований до кінця червня 2027 року контракт) і в сезоні-2024/25 допоміг йому фінішувати п'ятим у другому за статусом дивізіоні Англії. У півфіналі плей-оф за підвищення клуб поступився «Сандерленду». Зараз «небесно-блакитні» лідирують у Чемпіоншипі, сподіваючись повернутися до Прем'єр-ліги після вильоту з неї у 2001 році.

Чи не найголовнішим відкритим питанням є готовність самого 47-річного англійця попрощатися з «Ковентрі Сіті» заради «Крістал Пелес» у разі виходу перших до АПЛ.

Власник «орлів» Стів Періш нібито був великим шанувальником Лемпарда ще до його успіхів в Чемпіоншипі. Клубу з Лондона також приписують інтерес до Іньїго Переса («Райо Вальєкано») і Хосе Бордаласа («Хетафе»).

Нагадаємо, лондонці нещодавно відпустили одного зі своїх зіркових виконавців до Манчестер Сіті.